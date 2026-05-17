В ролях
Жан-Луи Куллок
Raoul Brun
Mathieu Perotto
Stanislas Lepage
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Sarah Arnold
Сценарист
Jérémie Dubois, Мехди Бен Аттиа, Sarah Arnold, Olivier Séror
Композитор
Флоренция Ди Концилио
Детали фильма
Страна
Франция / Германия
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
17 мая 2026
Дата выхода
|12 ноября 2026
|Португалия
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|7 октября 2026
|Франция
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Производство
5à 7 Films, France 3 Cinéma, Playtime
Другие названия
L'espèce explosive, Too Many Beasts