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Постер фильма Слишком много зверей
7.6
Киноафиша Фильмы Слишком много зверей
7.6

Слишком много зверей

, 2026
L'espèce explosive
Франция, Германия / драма
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Постер фильма Слишком много зверей
7.6
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Не пойду 0

В ролях

Алексис Маненти
Алексис Маненти
Sergent Fulda Orsini
Элла Румпф
Элла Румпф
Stéphane Danjir
Венсан Дедьен
Victor Chaton
Жан-Луи Куллок
Raoul Brun
Ксавьер Де Гийбон
Паскаль Ренерик
Alain
Bertrand Belin
Marchal
Тьерри Годар
Тьерри Годар
Brochier
Jacques Develay
Jade Fiess
Lara
Бернард Бланкан
La Tige
Mathieu Perotto
Stanislas Lepage
Режиссер Sarah Arnold
Сценарист Jérémie Dubois, Мехди Бен Аттиа, Sarah Arnold, Olivier Séror
Композитор Флоренция Ди Концилио
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 мая 2026
Дата выхода
12 ноября 2026 Португалия
7 октября 2026 Франция
Производство 5à 7 Films, France 3 Cinéma, Playtime
Другие названия
L'espèce explosive, Too Many Beasts

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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