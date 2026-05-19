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Постер мультфильма Люси потерялась
7.9
Киноафиша Фильмы Люси потерялась
7.9

Люси потерялась

, 2025
Lucy Lost
Франция / приключения, анимация, семейный / 18+
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Постер мультфильма Люси потерялась
7.9
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Не пойду 0

В ролях

Квентин Форе
Квентин Форе
Николя Марье
Николя Марье
Жюльет Пуасонье
Йохен Хаэгеле
Йохен Хаэгеле
Серж Биаван
Беатрис Мишель
Мари Дио
Lionel Laget
Sophie Ouaknine
Leslie Lipkins
Thierry Jahn
Charlie Rosenzweig
Lucy
Режиссер Olivier Clert
Сценарист Майкл Морпурго, Helen Blakeman, Olivier Clert
Композитор Анна-Софи Вернаэйэн
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 мая 2026
Дата выхода
28 октября 2026 Франция
Производство Xilam Animation
Другие названия
Lucy Lost, Le Mystère Lucy Lost

Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 

Отзывы о мультфильме

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