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7.9
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Люси потерялась
7.9
Люси потерялась
, 2025
Lucy Lost
Франция / приключения, анимация, семейный / 18+
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О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
7.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Квентин Форе
Николя Марье
Жюльет Пуасонье
Йохен Хаэгеле
Серж Биаван
Беатрис Мишель
Мари Дио
Lionel Laget
Sophie Ouaknine
Leslie Lipkins
Thierry Jahn
Charlie Rosenzweig
Lucy
Режиссер
Olivier Clert
Сценарист
Майкл Морпурго
,
Helen Blakeman
,
Olivier Clert
Композитор
Анна-Софи Вернаэйэн
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
19 мая 2026
Дата выхода
28 октября 2026
Франция
Производство
Xilam Animation
Другие названия
Lucy Lost, Le Mystère Lucy Lost
Еще
Рейтинг мультфильма
7.9
Оцените
15
голосов
7.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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Отзывы о мультфильме
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Майкл
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