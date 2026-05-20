Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Слоны в тумане
7.7
Слоны в тумане - Трейлер
Киноафиша Фильмы Слоны в тумане
7.7

Слоны в тумане

, 2026
Elephants in the Fog
Непал, Германия, Бразилия, Франция, Норвегия
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Слоны в тумане
7.7
Пойду 0
Не пойду 0
Слоны в тумане - Трейлер
Слоны в тумане  Трейлер

В ролях

Maotse Gurung
Dura Sanjay Gupta
MJ
Aliz Ghimire
Pushpa Thing Lama
Akanchha Karki
Deepak Yadav
Jasmine Bishwokarma
Aashant Sharma
Sahabdin Miya
Режиссер Abinash Bikram Shah
Сценарист Abinash Bikram Shah, Sandeep Badal
Композитор Frederic Alvarez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Непал / Германия / Бразилия / Франция / Норвегия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 20 мая 2026
Дата выхода
4 сентября 2026 Непал
23 сентября 2026 Франция
Производство Bubbles Project, Das kleine Fernsehspiel (ZDF), Die Gesellschaft DGS
Другие названия
Tiniharu, Elephants in the Fog, Elefantes na Névoa, Les Éléphants dans la brume, Słonie we mgle

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Слоны в тумане - Трейлер
Слоны в тумане Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая
Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше