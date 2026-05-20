В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Abinash Bikram Shah
Сценарист
Abinash Bikram Shah, Sandeep Badal
Композитор
Frederic Alvarez
Детали фильма
Страна
Непал / Германия / Бразилия / Франция / Норвегия
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
20 мая 2026
Дата выхода
|4 сентября 2026
|Непал
|
|
|23 сентября 2026
|Франция
|
|
Производство
Bubbles Project, Das kleine Fernsehspiel (ZDF), Die Gesellschaft DGS
Другие названия
Tiniharu, Elephants in the Fog, Elefantes na Névoa, Les Éléphants dans la brume, Słonie we mgle