Страна Непал / Германия / Бразилия / Франция / Норвегия

Продолжительность 1 час 43 минуты

Год выпуска 2026

Премьера в мире 20 мая 2026

Дата выхода 4 сентября 2026 Непал 23 сентября 2026 Франция

Производство Bubbles Project, Das kleine Fernsehspiel (ZDF), Die Gesellschaft DGS