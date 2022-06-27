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Клер Дени

Claire Denis
Клер Дени
Клер Дени Claire Denis
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Дата рождения
21 апреля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Клер Дени

Родилась 21 апреля 1948 года. Париж, Франция.

Фильмография Клер Дени
Avec amour et acharnement
Avec amour et acharnement
мелодрама 2021, Франция
4.0
Высшее общество
Высшее общество
триллер, фантастика 2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Впусти солнце
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма 2017, Франция
6.0
Славные ублюдки
Славные ублюдки
драма 2013, Франция / Германия
4.0
Белый материал
Белый материал
комедия, драма 2009, Франция
5.0
35 стопок рома
35 стопок рома
драма 2008, Франция / Германия
7.0
На 10 минут старше: виолончель
На 10 минут старше: виолончель
драма 2002, Германия / Франция / Великобритания
6.0
Красивая работа
Красивая работа
драма 1999, Франция
7.0
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27 июня 2022 12:46
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30 мая 2022 09:36
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14 апреля 2022 15:05
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