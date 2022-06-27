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Клер Дени
Клер Дени
Claire Denis
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Дата рождения
21 апреля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Клер Дени
Родилась 21 апреля 1948 года. Париж, Франция.
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Фильмография Клер Дени
Avec amour et acharnement
мелодрама
2021, Франция
4.0
Высшее общество
триллер, фантастика
2018, Великобритания / Франция / Германия
6.0
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
6.0
Славные ублюдки
драма
2013, Франция / Германия
4.0
Белый материал
комедия, драма
2009, Франция
5.0
35 стопок рома
драма
2008, Франция / Германия
7.0
На 10 минут старше: виолончель
драма
2002, Германия / Франция / Великобритания
6.0
Красивая работа
драма
1999, Франция
7.0
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