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, 2026
L'inconnue
Франция, Италия, Бельгия / фэнтези
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6.3
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В ролях

Леа Сейду
Леа Сейду
David Zimmerman
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
David
Валери Древиль
Gabi Zimmerman
Лилит Грасмаг
Malia
Виктуар Дю Буа
Sophie Caro
Джонатан Тёрнбулл
Джонатан Тёрнбулл
Chris Caro
Victor Chakravarty
Extra
Раду Жуде
Раду Жуде
Père de Malia
Shanti Masud
Alice
Alexandre Pallu
Франко Лолли
Режиссер Артур Харари
Сценарист Артур Харари, Винсент Поймиро, Жюстин Трие, Lucas Harari
Композитор Andrea Poggio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Бельгия
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 18 мая 2026
Дата выхода
26 августа 2026 Франция
Производство Bathysphere Productions, To Be Continued, Pathé Films
Другие названия
L'inconnue, The Unknown, Ktoś we mnie

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

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Отзывы о фильме

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