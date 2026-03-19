Альмодовар насмехается над творчеством.
В каннском конкурсе показали «Горькое Рождество» Педро Альмодовара — фильм, который, кажется, не слишком понравился кинопрессе. И в каком-то смысле это легко понять. Перед нами точно не тот Альмодовар, которого через годы будут первым делом вспоминать за «Все о моей матери», «Поговори с ней» и «Возвращение». Это не вершина, не откровение и не новая глава в истории европейского кино. Планка режиссера выставлена на почти неприличной высоте. Но…
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