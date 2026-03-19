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Постер фильма Горькое Рождество
6.8
Горькое Рождество - Тизер
Киноафиша Фильмы Горькое Рождество
6.8

Горькое Рождество

, 2026
Amarga Navidad
Испания / драма
Трейлеры
Пойду 4
Не пойду 0
Постер фильма Горькое Рождество
6.8
Пойду 4
Не пойду 0
Горькое Рождество - Тизер
Горькое Рождество  Тизер

В ролях

Айтана Санчес-Хихон
Айтана Санчес-Хихон
Mónica
Милена Смит
Милена Смит
Natalia
Кармен Мачи
Кармен Мачи
Doctora García
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Gabriela
Барбара Ленни
Барбара Ленни
Elsa
Леонардо Сбаралья
Леонардо Сбаралья
Raúl Durán
Виктория Луэнго
Patricia
Ким Гутьеррес
Ким Гутьеррес
Santi
Сэмюэл Лопез
Cool agency client
Патрик Криаду
Bonifacio
Antonio Araque
Глория Муньос
Madre de Elsa
Режиссер Педро Альмодовар
Сценарист Педро Альмодовар
Композитор Альберто Иглесиас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 10 июля 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
20 марта 2026 Андорра
28 мая 2026 Аргентина
29 мая 2026 Болгария C+
28 мая 2026 Бразилия 16
28 августа 2026 Великобритания
30 июля 2026 Германия
4 июня 2026 Греция
28 августа 2026 Ирландия 15A
20 марта 2026 Испания 12
21 мая 2026 Италия
28 мая 2026 Колумбия
28 мая 2026 Мексика B-15
28 мая 2026 Панама
28 мая 2026 Перу
28 августа 2026 Польша
20 ноября 2026 Румыния
28 мая 2026 Сербия o.A.
20 мая 2026 Франция TP
30 июля 2026 Хорватия o.A.
28 мая 2026 Черногория o.A.
28 мая 2026 Чили 14
21 мая 2026 Швейцария 12
18 сентября 2026 Швеция
Сборы в мире $5 694 372
Производство El Deseo, Film Factory Entertainment, Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Другие названия
Amarga Navidad, Bitter Christmas, Bitteres Fest, Autofiction, Autofiktion, Gorzkie święta, Keserű karácsony, Natal Amargo, Πικρές γιορτές, Горчлив Божиќ, Горькое Рождество

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb

Трейлеры фильма

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Горькое Рождество - Тизер
Горькое Рождество Тизер
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Наша рецензия

Альмодовар насмехается над творчеством.
Альмодовар насмехается над творчеством. В каннском конкурсе показали «Горькое Рождество» Педро Альмодовара — фильм, который, кажется, не слишком понравился кинопрессе. И в каком-то смысле это легко понять. Перед нами точно не тот Альмодовар, которого через годы будут первым делом вспоминать за «Все о моей матери», «Поговори с ней» и «Возвращение». Это не вершина, не откровение и не новая глава в истории европейского кино. Планка режиссера выставлена на почти неприличной высоте. Но…

Отзывы о фильме

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