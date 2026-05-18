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Постер фильма Вновь и вновь
6.3
Киноафиша Фильмы Вновь и вновь
6.3

Вновь и вновь

, 2026
Everytime
Австрия / драма
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Постер фильма Вновь и вновь
6.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Ella
Lotte Shirin Keiling
Melli
Герман Бейер
Eva Weißenborn
Eva
Кнут Бергер
Gerry
Лилли Мари Чёртнер
Tristan López
Lux
Carla Hüttermann
Jessie
Naomi Elia Richard
Kleinkind Jessie
Nanon Esja Mo Tara Nin Wendel
Nina
Raphael Ghobadloo
Verkäufer Späti
Elias Esser
Tom
Режиссер Сандра Волльнер
Сценарист Сандра Волльнер
Композитор David Schweighart, Peter Kutin, Тимм Крёгер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 18 мая 2026
Дата выхода
6 августа 2026 Германия
28 октября 2026 Франция
Производство Charades, Panama Film, The Barricades
Другие названия
Everytime, 逝者萦念

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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