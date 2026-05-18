В ролях
Lotte Shirin Keiling
Melli
Naomi Elia Richard
Kleinkind Jessie
Nanon Esja Mo Tara Nin Wendel
Nina
Raphael Ghobadloo
Verkäufer Späti
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Сандра Волльнер
Сценарист
Сандра Волльнер
Композитор
David Schweighart, Peter Kutin, Тимм Крёгер
Детали фильма
Страна
Австрия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
18 мая 2026
Дата выхода
|6 августа 2026
|Германия
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|28 октября 2026
|Франция
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Производство
Charades, Panama Film, The Barricades