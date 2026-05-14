Писательница Сильви живёт в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в фикшн. В своем романе она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту (или в ее образ из романа?) и, чтобы произвести на нее впечатление, копирует рукопись Сильви и выдает ее за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.
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