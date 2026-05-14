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Постер фильма Параллельные истории
6.1
Параллельные истории - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Параллельные истории
6.1

Параллельные истории

, 2026
Histoires parallèles
Франция, Бельгия, Италия, США, Саудовская Аравия / криминал, драма, детектив / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Параллельные истории
6.1
Пойду 0
Не пойду 1
Параллельные истории - Дублированный трейлер
Параллельные истории  Дублированный трейлер

О фильме

Писательница Сильви живёт в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в фикшн. В своем романе она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту (или в ее образ из романа?) и, чтобы произвести на нее впечатление, копирует рукопись Сильви и выдает ее за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.

В ролях

Виржини Эфира
Виржини Эфира
Anna
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Sylvie
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Nicolas
Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Théo
Адам Бесса
Адам Бесса
Adam
Катрин Денев
Катрин Денев
Céline
Индия Хэйр
Laurence
Ange Alves Marques
Ange
Ирис Бри
La mère de Sylvie
Bruno Cadillon
Stéphane Dausse
Франсуа Дилайв
Le père de Sylvie
Режиссер Асгар Фархади
Сценарист Асгар Фархади, Кшиштоф Кесьлевский, Кшиштоф Песевич, Saeed Farhadi
Композитор Збигнев Прайснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 мая 2026
Дата выхода
20 августа 2026 Россия Экспонента
24 сентября 2026 Бразилия
12 ноября 2026 Германия
25 декабря 2026 Испания
5 ноября 2026 Италия
14 августа 2026 Польша
14 мая 2026 Франция
14 мая 2026 Швейцария
Сборы в мире $2 308 469
Производство Memento Films Production, Panache Productions, La Compagnie Cinématographique
Другие названия
Histoires parallèles, Parallel Tales, Parallele Leben, Historias paralelas, Histórias Paralelas, Historie równoległe, Storie parallele

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Параллельные истории - Дублированный трейлер
Параллельные истории Дублированный трейлер
Параллельные истории - Трейлер
Параллельные истории Трейлер
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