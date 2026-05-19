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Золотой треугольник
4.8
Золотой треугольник
, 2026
Le Triangle d'or
Франция, Бельгия / драма
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
4.8
Пойду
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0
В ролях
Malou Khebizi
Soundos Mosbah
Зиад Бакри
Малу Хебизи
Сценарист
Полин Гуэна
,
Hélène Rosselet-Ruiz
Композитор
Maxence Dussère
,
Dom La Nena
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция / Бельгия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
19 мая 2026
Дата выхода
29 июля 2026
Франция
Производство
Les Films de Pierre
Другие названия
Le Triangle d'or, Golden Triangle, Madame
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Рейтинг фильма
4.8
Оцените
13
голосов
5.3
IMDb
Отзывы о фильме
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