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Постер фильма Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»
7.0
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» - Трейлер
Киноафиша Фильмы Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»
7.0

Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»

, 2026
Teenage Sex and Death at Camp Miasma
США / комедия, ужасы
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»
7.0
Пойду 2
Не пойду 0
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» - Трейлер
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»  Трейлер

В ролях

Ханна Эйнбиндер
Ханна Эйнбиндер
Kris
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Billy
Аманда Фикс
Артур Стенли
Eva Victor
DJ Ella Giastic
Зак Черри
Зак Черри
Will
Сара Шерман
Kris' Agent
Патрик Фишлер
Патрик Фишлер
Rudolph
Дилан Бейкер
Дилан Бейкер
Jeffrey
Джасмин Савой Браун
Джасмин Савой Браун
Mari
Кевин МакДоналд
Country Sheriff
Куинтесса Суинделл
Куинтесса Суинделл
Julie
Режиссер Jane Schoenbrun
Сценарист Jane Schoenbrun
Композитор Alex G
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 мая 2026
Дата выхода
6 августа 2026 Австралия
13 августа 2026 Аргентина
19 августа 2026 Бельгия
13 августа 2026 Бразилия
21 августа 2026 Великобритания
20 августа 2026 Германия
21 августа 2026 Ирландия
9 октября 2026 Испания
19 августа 2026 Италия 14+
13 августа 2026 Мексика
20 августа 2026 Нидерланды
24 сентября 2026 Португалия
7 августа 2026 США R
13 августа 2026 Уругвай
13 августа 2026 Чили
19 августа 2026 Швейцария
Производство MUBI, Plan B Entertainment, Scythia Films
Другие названия
Teenage Sex and Death at Camp Miasma, A Bad Day at Camp Tivoli, Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte, Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, Adolescencia, sexo, y muerte en Camp Miasma, Camp Miasma: Adolescenza, Sesso e Morte, Miyazma Kampı'nda Ergenlik Arzuları ve Ölüm, Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» - Трейлер
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» Трейлер
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» - Тизер
Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма» Тизер
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Наша рецензия

Один из главных хитов Каннского кинофестиваля с Джиллиан Андерсон в главной роли.&nbsp;
Один из главных хитов Каннского кинофестиваля с Джиллиан Андерсон в главной роли.  На дне озера детского лагеря «Миазма» обитает андрогинное существо в огромной, напоминающей вентиляционный люк, маске. Время от времени его голод становится невыносимым, так что он выходит на поверхность, чтобы расправиться с помощью своего острейшего гарпуна со всеми вожатыми, решившими приехать в его владения. И, не дай бог, заняться там сексом. Джейн Шёнбрун привыкла выворачивать душу наизнанку перед зрителями, способными принять чужие переживания как свои. Предыдущие…

Отзывы о фильме

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