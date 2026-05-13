ПроизводствоMUBI, Plan B Entertainment, Scythia Films
Другие названия
Teenage Sex and Death at Camp Miasma, A Bad Day at Camp Tivoli, Acampamento Miasma: Adolescência, Sexo e Morte, Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, Adolescencia, sexo, y muerte en Camp Miasma, Camp Miasma: Adolescenza, Sesso e Morte, Miyazma Kampı'nda Ergenlik Arzuları ve Ölüm, Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»
Один из главных хитов Каннского кинофестиваля с Джиллиан Андерсон в главной роли.
На дне озера детского лагеря «Миазма» обитает андрогинное существо в огромной, напоминающей вентиляционный люк, маске. Время от времени его голод становится невыносимым, так что он выходит на поверхность, чтобы расправиться с помощью своего острейшего гарпуна со всеми вожатыми, решившими приехать в его владения. И, не дай бог, заняться там сексом.
Джейн Шёнбрун привыкла выворачивать душу наизнанку перед зрителями, способными принять чужие переживания как свои. Предыдущие…
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате