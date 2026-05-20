В ролях
Jericó Montilla
Town Sheriff
Abilio Torres
Violent Man
Jorge Thielen Hedderich
Roque
Ana Helena Anglade Armand
Hotel client
José Dolores López
Policemen
Gleubis Sánchez
Policemen
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Jorge Thielen Armand
Сценарист
Jorge Thielen Armand
Композитор
Vittorio Giampietro
Детали фильма
Страна
Италия / Люксембург / Мексика / Испания / Венесуэла
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
20 мая 2026
Производство
La Faena, Volos Films, Faits Divers Media
Другие названия
La muerte no tiene dueño, Death Has No Master