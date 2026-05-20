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Постер фильма У смерти нет хозяина
7.6
Киноафиша Фильмы У смерти нет хозяина
7.6

У смерти нет хозяина

, 2026
Death Has No Master
Италия, Люксембург, Мексика, Испания, Венесуэла / триллер
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Постер фильма У смерти нет хозяина
7.6
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Не пойду 0

В ролях

Азия Ардженто
Азия Ардженто
Caro
Jericó Montilla
Town Sheriff
Abilio Torres
Violent Man
Jorge Thielen Hedderich
Roque
Rafael Gil
Hotel Manager
Morris Merentes
Driver
José Aponte
The Tenant
Ana Helena Anglade Armand
Hotel client
Yermain Sequera
Maiko
Dogreika Tovar
Sonia
José Dolores López
Policemen
Gleubis Sánchez
Policemen
Режиссер Jorge Thielen Armand
Сценарист Jorge Thielen Armand
Композитор Vittorio Giampietro
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Люксембург / Мексика / Испания / Венесуэла
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 20 мая 2026
Производство La Faena, Volos Films, Faits Divers Media
Другие названия
La muerte no tiene dueño, Death Has No Master

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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