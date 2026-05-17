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Дора
4.6
Дора
, 2026
Dora
Южная Корея, Франция, Люксембург / драма
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
4.6
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Ким До-ён
Dora
Сакура Андо
Nami
Сон Сэ-бёк
Yeon-su
Чхве Вон-ён
Sang-hun
Kim Do-yeon
Режиссер
Джули Чжон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Южная Корея / Франция / Люксембург
Продолжительность
2 часа 17 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
17 мая 2026
Производство
Arte France Cinéma, Finecut
Другие названия
Dora
Еще
Рейтинг фильма
4.6
Оцените
13
голосов
5.1
IMDb
Отзывы о фильме
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