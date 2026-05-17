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Постер фильма Дора
4.6
Киноафиша Фильмы Дора
4.6

Дора

, 2026
Dora
Южная Корея, Франция, Люксембург / драма
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Постер фильма Дора
4.6
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Ким До-ён
Ким До-ён
Dora
Сакура Андо
Сакура Андо
Nami
Сон Сэ-бёк
Сон Сэ-бёк
Yeon-su
Чхве Вон-ён
Sang-hun
Kim Do-yeon
Режиссер Джули Чжон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея / Франция / Люксембург
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 мая 2026
Производство Arte France Cinéma, Finecut
Другие названия
Dora

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb

Отзывы о фильме

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