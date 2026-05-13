В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Juan Cabral, Santiago Franco
Сценарист
Andrés Burgo
Композитор
Nicolas Barry, Tomas Jacobi
Детали фильма
Страна
Аргентина
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
13 мая 2026
Дата выхода
|21 мая 2026
|Аргентина
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|22 июня 2026
|Сербия
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|o.A.
|28 мая 2026
|Уругвай
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|22 июня 2026
|Черногория
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|o.A.
|26 июня 2026
|Швеция
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|7
Производство
Blurr Stories, Industria del Milagro, Labhouse
Другие названия
El partido, The Match