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Постер фильма Матч
7.7
Матч - Трейлер
Киноафиша Фильмы Матч
7.7

Матч

, 2026
El partido
Аргентина / документальный, спорт
Трейлеры
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Постер фильма Матч
7.7
Пойду 0
Не пойду 0
Матч - Трейлер
Матч  Трейлер

В ролях

Диего Марадона
Gary Lineker
Self
John Barnes
Self
Jorge Burruchaga
Self
Peter Shilton
Self
Oscar Ruggeri
Self
Ricardo Giusti
Self
Julio Olarticoechea
Self
Jorge Valdano
Self
Режиссер Juan Cabral, Santiago Franco
Сценарист Andrés Burgo
Композитор Nicolas Barry, Tomas Jacobi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 мая 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Аргентина
22 июня 2026 Сербия o.A.
28 мая 2026 Уругвай
22 июня 2026 Черногория o.A.
26 июня 2026 Швеция 7
Производство Blurr Stories, Industria del Milagro, Labhouse
Другие названия
El partido, The Match

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
8.4 IMDb

Трейлеры фильма

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Матч - Трейлер
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Отзывы о фильме

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