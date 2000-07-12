Сентиментальные судьбы, 2000

Однажды на балу Жан встречает Полину. Жан — протестантский священник и наследник семейного бизнеса в Лиможе. Полина — юная, эмансипированная барышня, которая только что вернулась из Англии. Жан недавно ушел от жены Натали, потому что подозревал ее в неверности, а такое поведение супруги могло плохо повлиять на его пасторскую репутацию. Но ради Полины он оставляет лоно церкви и уезжает с ней в Швейцарию в поисках спокойной, уединенной жизни на природе. Однако, семейные дела призывают Жана вернуться на родину и взять на себя управление отцовской фабрикой фарфора.

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