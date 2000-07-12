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Сентиментальные судьбы
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Destinées sentimentales, Les

Сентиментальные судьбы, 2000

2000 / Франция / Швейцария
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Однажды на балу Жан встречает Полину. Жан — протестантский священник и наследник семейного бизнеса в Лиможе. Полина — юная, эмансипированная барышня, которая только что вернулась из Англии. Жан недавно ушел от жены Натали, потому что подозревал ее в неверности, а такое поведение супруги могло плохо повлиять на его пасторскую репутацию. Но ради Полины он оставляет лоно церкви и уезжает с ней в Швейцарию в поисках спокойной, уединенной жизни на природе. Однако, семейные дела призывают Жана вернуться на родину и взять на себя управление отцовской фабрикой фарфора.
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 12 июля 2000
Возраст 18+
Бюджет €14 980 000
Режиссер
Оливье Ассайас
Оливье Ассайас
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Доминик Реймон
Доминик Реймон
Андре Маркон
Андре Маркон
Александра Лондон
Жюли Депардье
Жюли Депардье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сентиментальные судьбы 2 постера
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