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Сестричка Бетти Сестричка Бетти
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Nurse Betty

Сестричка Бетти, 2000

2000 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Недобросовестного продавца машин Дела Сайзмора убивают два киллера. Все это видит его супруга Бетти, из-за чего сходит с ума. Она без памяти влюбляется в доктора Рэвелла, героя популярного сериала.

Нечистый на руку продавец автомобилей Дел Сайзмор поплатился за свои махинации и попал в руки киллеров Чарли и Уэсли, которые отправили его на тот свет. Бетти, жена героя, стала невольной свидетельницей этого кошмара. Чтобы уйти от действительности, она спасается в иллюзорном мире популярного телесериала. На время ей становится легче, но Бетти так зацикливается на действии на экране, что уже не различает, где вымысел, а где настоящая жизнь. Она по-настоящему влюбляется в главного сериального героя, верит в его существование и не хочет понимать, что это всего лишь персонаж.

В какой-то момент у Бетти окончательно сносит крышу, и она отправляется на поиски своего кумира. Тем временем погоню за Бетти начинают местный шериф и журналист, а также киллеры, у которых еще остались вопросы к семье Сайзморов. Сможет ли девушка спастись? Найдет ли она своего кумира? 

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2000
Премьера в мире 30 августа 2000
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Нил ЛаБут
В ролях
Криспин Гловер
Криспин Гловер
Кэтлин Уилхойт
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Сьюзэн Барнс
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сестричка Бетти 2 постера
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Сестричка Бетти

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саундтрек фильма Сестричка Бетти
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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