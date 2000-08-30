Сестричка Бетти, 2000

Недобросовестного продавца машин Дела Сайзмора убивают два киллера. Все это видит его супруга Бетти, из-за чего сходит с ума. Она без памяти влюбляется в доктора Рэвелла, героя популярного сериала.

Нечистый на руку продавец автомобилей Дел Сайзмор поплатился за свои махинации и попал в руки киллеров Чарли и Уэсли, которые отправили его на тот свет. Бетти, жена героя, стала невольной свидетельницей этого кошмара. Чтобы уйти от действительности, она спасается в иллюзорном мире популярного телесериала. На время ей становится легче, но Бетти так зацикливается на действии на экране, что уже не различает, где вымысел, а где настоящая жизнь. Она по-настоящему влюбляется в главного сериального героя, верит в его существование и не хочет понимать, что это всего лишь персонаж.

В какой-то момент у Бетти окончательно сносит крышу, и она отправляется на поиски своего кумира. Тем временем погоню за Бетти начинают местный шериф и журналист, а также киллеры, у которых еще остались вопросы к семье Сайзморов. Сможет ли девушка спастись? Найдет ли она своего кумира?