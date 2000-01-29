Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хокум» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
7.1
Киноафиша Фильмы Сказание о Чун Хян
Сказание о Чун Хян

, 2000
Chunhyangdyun
Южная Корея / драма, мюзикл, мелодрама / 18+
О фильме

Выходец из богатой аристократической семьи Мон-нён однажды в пагоде встречает юную дочь куртизанки и аристократа, прекрасную Чхун-хян. Несмотря на низкое социальное положение, она умна и образованна. Молодые влюбляются друг в друга, планируют пожениться и всегда быть вместе. Вскоре Мон-нён должен ехать в столицу, чтобы сдать экзамен для поступления на службу. Они прощаются, и в жизни Чхун-хян появляется алчный и похотливый Пён Хак-до, который пытается её соблазнить.

В ролях

Hyo-jeong Lee
Чо Сын-у
Kim Sung-nyeo
Hak-young Kim
Ли Хэ-ын
Hong Kyeong-yeon
Режиссер Им Квон Тэк
Сценарист Ким Мён-гон, Sang-hyun Cho, Hye-yun Kang
Композитор Chong-gil Kim
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 29 января 2000
Дата выхода
15 августа 2001 Бельгия
3 мая 2001 Нидерланды
22 ноября 2000 Франция
29 января 2000 Южная Корея 12
Производство CJ Entertainment, Mirae Asset Capital, Saehan Industries
Другие названия
Chunhyangdyun, Chunhyang, Chunhyang története, Chunhyang: Amor Proibido, Chunhyangdyeon, Das Lied der treuen Chunhyang, La historia de Chunhyang, Le chant de la fidèle Chunhyang, Сказание о Чун Хян, 春香伝, 春香传, 春香傳

Рейтинг фильма

Оцените 10 голосов
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Проект «Конец света»
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ждун 2
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Грузовички
2026, Россия, анимация
Семь вёрст до рассвета
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Полутон
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Грация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше