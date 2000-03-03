Хлеб и тюльпаны, 2000

Когда экскурсионный автобус случайно оставляет на придорожной заправке Розальбу, добропорядочную жену и мать, она, недолго думая, решает отправиться в город своей мечты — Венецию. Она оказывается в странном ресторане, встречает странного официанта Фернандо — и остается там работать. В это время ее муж нанимает частного детектива, чтобы разыскать исчезнувшую. Найдя Розальбу, детектив тотчас же забудет о своем деле, влюбившись в ее соседку… История о том, что жизнь — это всегда путь к самому себе, уже неоднократно была показана в России — на 22-ом ММКФ в 2000 году и Международном кинофестивале в Санкт-Петербурге в 2001, а также в Мюнхене, Сингапуре, Дублине. Сан-Франциско, Стамбуле, Роттердаме, Стокгольме, Лондоне, Сан-Паулу, Лос-Анджелесе, Торонто, Эдинбурге и Каннах.