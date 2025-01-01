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Киноафиша Фильмы Левша

Левша

Levsha 18+
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О фильме

Император Александр I привез из-за границы удивительное творение английских мастеров – блоху, изготовленную из вороненой стали. После смерти императора его наследник, Николай I, обнаружил игрушку среди вещей покойного. И твердо решил: наши, российские умельцы во что бы то ни стало должны превзойти англичан и создать нечто более искусное. Блоху отправили в Тулу, где трудились мастера кузнечного дела. Один из них, Левша, утер нос зарубежным коллегам и прославил российских кузнецов на весь белый свет.

  • В основу мультфильма лег одноименный сказ русского писателя Николая Лескова. 
  • Режиссером и автором сценария «Левши» выступил народный артист СССР Иван Иванов-Вано. Замысел мультфильма появился у него давно, однако реализовать его получилось лишь спустя 30 лет. 
  • При создании мультфильма режиссер и мультипликаторы ориентировались на такой жанр, как лубок. Источниками вдохновения послужили не только русские лубочные мотивы, но и старинные английские гравюры – в такой стилистике были нарисованы сцены, действие которых разворачивается за рубежом. 
  • В 1964 году мультфильм был высоко оценен на Международном кинофестивале в Лейпциге. «Левша» был награжден почетным дипломом.

Экранизация повести Н. Лескова об удивительном мастере Левше, который «аглицкую» блоху подковал.

Страна СССР
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 22 июля 1964
Дата выхода
22 июля 1964 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Levsha, The Lefthander, Левша, Lefty
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Дмитрий Журавлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Левша

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