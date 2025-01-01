Император Александр I привез из-за границы удивительное творение английских мастеров – блоху, изготовленную из вороненой стали. После смерти императора его наследник, Николай I, обнаружил игрушку среди вещей покойного. И твердо решил: наши, российские умельцы во что бы то ни стало должны превзойти англичан и создать нечто более искусное. Блоху отправили в Тулу, где трудились мастера кузнечного дела. Один из них, Левша, утер нос зарубежным коллегам и прославил российских кузнецов на весь белый свет.
Экранизация повести Н. Лескова об удивительном мастере Левше, который «аглицкую» блоху подковал.
|22 июля 1964
|Россия
|6+