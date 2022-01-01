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Поцелуй меня, глупенький
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Kiss Me, Stupid

Поцелуй меня, глупенький, 1964

1964 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

В городке с двусмысленным названием Климакс живут учитель музыки Орвилл, который по воскресеньям играет на органе в местной церкви, а всю неделю ревнует свою красавицу-жену Зельду даже к телеграфному столбу, и владелец автосервиса Барни. Они уже давно пишут эстрадные песни и безуспешно рассылают их агентам знаменитых певцов.

И вот в один прекрасный день на бензоколонке Барни останавливается звезда эстрады и телевидения Дино. Друзья решают продать ему свои песни. Узнав, что Дино большой охотник до женского пола, хитроумные авторы придумывают дерзкий план — добиться благосклонности певца, а для этого подсунуть ему проститутку Полли, выдав ее за жену Орвилла…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1964
Премьера в России 22 декабря 1964
Премьера в мире 18 декабря 1964
Возраст 12+
Режиссер
Билли Уайлдер
В ролях
Дин Мартин
Дин Мартин
Ким Новак
Рей Уолстон
Фелиция Фарр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поцелуй меня, глупенький 2 постера
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