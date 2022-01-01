Поцелуй меня, глупенький, 1964

В городке с двусмысленным названием Климакс живут учитель музыки Орвилл, который по воскресеньям играет на органе в местной церкви, а всю неделю ревнует свою красавицу-жену Зельду даже к телеграфному столбу, и владелец автосервиса Барни. Они уже давно пишут эстрадные песни и безуспешно рассылают их агентам знаменитых певцов.



И вот в один прекрасный день на бензоколонке Барни останавливается звезда эстрады и телевидения Дино. Друзья решают продать ему свои песни. Узнав, что Дино большой охотник до женского пола, хитроумные авторы придумывают дерзкий план — добиться благосклонности певца, а для этого подсунуть ему проститутку Полли, выдав ее за жену Орвилла…