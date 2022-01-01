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Дайте жалобную книгу, 1965
1965 / СССР
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
комедия
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О фильме
Ресторан «Одуванчик» пользовался дурной славой. В нем было грязно, готовили мерзко, персонал норовил нахамить. Журналисту Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе…
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7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
1965
Премьера в России
6 июня 1964
Премьера в мире
13 ноября 1963
Возраст
0+
Режиссер
Эльдар Рязанов
В ролях
Лариса Голубкина
Олег Борисов
Анатолий Кузнецов
Алексей Сафонов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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