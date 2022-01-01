Дайте жалобную книгу, 1965

Жанр: комедия В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Ресторан «Одуванчик» пользовался дурной славой. В нем было грязно, готовили мерзко, персонал норовил нахамить. Журналисту Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе… Развернуть 7.0 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 31 минута Год выпуска 1965 Премьера в России 6 июня 1964 Премьера в мире 13 ноября 1963 Возраст 0+ Режиссер Эльдар Рязанов В ролях Лариса Голубкина Олег Борисов Анатолий Кузнецов Алексей Сафонов Анатолий Папанов Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат