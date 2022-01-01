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Дайте жалобную книгу, 1965

1965 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Ресторан «Одуванчик» пользовался дурной славой. В нем было грязно, готовили мерзко, персонал норовил нахамить. Журналисту Никитину и его друзьям удается помочь директору ресторана превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе…
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1965
Премьера в России 6 июня 1964
Премьера в мире 13 ноября 1963
Возраст 0+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
Олег Борисов
Олег Борисов
Анатолий Кузнецов
Алексей Сафонов
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Кадры из фильма Все кадры
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