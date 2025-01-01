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Постер мультфильма Лягушонок ищет папу
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Киноафиша Фильмы Лягушонок ищет папу

Лягушонок ищет папу

Lyagushonok ishchet papu 18+
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О фильме

Жил-был на свете маленький Лягушонок. Однажды герой понял, что у всех его сверстников есть папы – надежные, добрые, сильные, которые охотно играют с малышами и учат их всему, что умеют делать сами. У Лягушонка такого папы не было. Тогда неугомонный персонаж решил отправиться на поиски отца. Он спустился под воду к Раку-отшельнику, попробовал поиграть с большим Крокодилом, плавающим на поверхности пруда, обратился с просьбой стать его папой к Бегемоту… Однако никто из них не согласился заменить малышу отца. Чем же закончатся поиски Лягушонка?

  • Режиссером мультфильма стал народный артист РСФСР Роман Качанов. Именно он подарил миру такие известные мультфильмы, как «Старик и журавль» (1958), «Варежка» (1967), «Тайна третьей планеты» (1981) и многие другие. 
  • Рина Зеленая, озвучившая Лягушонка, также дублировала лягушат в анимационных фильмах «Лягушка-путешественница» (1965) и «Как козлик землю держал» (1974). 
  • Композитор Михаил Зив написал музыку еще к двум мультфильмам Романа Качанова – «Как котенку построили дом» (1963) и «Крокодил Гена» (1969). 
  • Актер Анатолий Папанов также озвучивал персонажей-крокодилов в мультипликационных фильмах «Слоненок» (1967) и «Самый большой друг» (1968).

Так и не смог лягушонок найти своего папу и тогда он решил стать папой для того, кто еще меньше и слабее.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 8 февраля 1964
Дата выхода
8 февраля 1964 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Lyagushonok ishchet papu, A Little Froggy Is Looking for His Father, Лягушонок ищет папу
Режиссер
Роман Качанов
В ролях
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Михаил Яншин
Михаил Яншин
Клара Румянова
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Лягушонок ищет папу

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