Жил-был на свете маленький Лягушонок. Однажды герой понял, что у всех его сверстников есть папы – надежные, добрые, сильные, которые охотно играют с малышами и учат их всему, что умеют делать сами. У Лягушонка такого папы не было. Тогда неугомонный персонаж решил отправиться на поиски отца. Он спустился под воду к Раку-отшельнику, попробовал поиграть с большим Крокодилом, плавающим на поверхности пруда, обратился с просьбой стать его папой к Бегемоту… Однако никто из них не согласился заменить малышу отца. Чем же закончатся поиски Лягушонка?