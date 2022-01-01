Приключения Толи Клюквина, 1964

Второклассник Толя Клюквин отправляется на утреннюю прогулку. Оказавшись на улице, непоседливый герой тут же ввязывается в целую череду приключений. Он находит «живую» калошу, знакомится со своим ровесником Славкой Огоньковым, идет на рыбалку, а после обнаруживает на дороге новенький игрушечный пистолет. Выстрелив из него, Толя пугает проходившую мимо бабушку и едва не попадает в милицию. В какие еще переделки попадет наш герой?