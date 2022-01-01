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Приключения Толи Клюквина Приключения Толи Клюквина
Киноафиша Фильмы Приключения Толи Клюквина

Приключения Толи Клюквина, 1964

1964 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Второклассник Толя Клюквин отправляется на утреннюю прогулку. Оказавшись на улице, непоседливый герой тут же ввязывается в целую череду приключений. Он находит «живую» калошу, знакомится со своим ровесником Славкой Огоньковым, идет на рыбалку, а после обнаруживает на дороге новенький игрушечный пистолет. Выстрелив из него, Толя пугает проходившую мимо бабушку и едва не попадает в милицию. В какие еще переделки попадет наш герой?

  • Фильм снят по мотивам произведений детского писателя Николая Носова. Сюжет представляет собой соединение сразу трех рассказов – «Шурик у дедушки» (1956), «Саша» (1938) и «Приключения Толи Клюквина» (1961). 
  • Режиссером картины выступил заслуженный деятель искусств РСФСР Виктор Эйсымонт. Среди других его работ – фильмы «Жила-была девочка» (1944), «Судьба барабанщика» (1955), «Необыкновенный город» (1962). 
  • Фильм «Приключения Толи Клюквина» стал последней работой Виктора Эйсымонта. Режиссер скончался в 1961 году. 
  • Съемки фильма проходили в Виннице. 
  • «Приключения Толи Клюквина» – второй фильм Виктора Эйсымонта, в котором сыграла Татьяна Пельтцер. Актриса, исполнившая роль Дарьи Семеновны, ранее снималась в мелодраме Виктора Эйсымонта «Конец старой Березовки» (1960).

Толя Клюквин отправляется в гости к своему другу. Неожиданно дорогу ему перебегает черная кошка. Испугавшись, мальчик поворачивает в другую сторону. Вот тут-то и подстерегают его опасности и неприятности.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1964
Премьера в России 10 августа 1964
Премьера в мире 10 августа 1964
Возраст 0+
Режиссер
Виктор Эйсымонт
В ролях
Андрей Филатов
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Роман Боровков
Нина Гребешкова
Нина Гребешкова
Евгений Весник
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения Толи Клюквина 2 постера
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Приключения Толи Клюквина смотреть онлайн

Приключения Толи Клюквина
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