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День счастья День счастья
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День счастья, 1963

1963 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Как правило, жизнь человека — это череда дней, плавно перетекающих из одного в другой. Но иногда случается, что один — самый обычный день кардинально изменяет направление этого размеренного течения.

Врач «скорой помощи» ехал в автобусе и встретил прекрасную незнакомку. Под надуманным предлогом познакомился с ней, (они оказались полными тезками: она — Александра Николаевна, он — Александр Николаевич), потерял в толпе, и с тех пор всегда искал встречи с ней…

Выдающийся геофизик, муж Александры Николаевны, не поехал в очередную экспедицию, остался дома с женой, устроив себе «день счастья», и потерял работу…

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1963
Премьера в России 27 июня 1964
Премьера в мире 27 июня 1964
Возраст 12+
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Тамара Семина
Тамара Семина
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Валентин Зубков
Валентин Зубков
Николай Крючков
Николай Крючков
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День счастья 1 постер
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День счастья
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Кадры из фильма Все кадры
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