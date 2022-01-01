День счастья, 1963

Как правило, жизнь человека — это череда дней, плавно перетекающих из одного в другой. Но иногда случается, что один — самый обычный день кардинально изменяет направление этого размеренного течения.



Врач «скорой помощи» ехал в автобусе и встретил прекрасную незнакомку. Под надуманным предлогом познакомился с ней, (они оказались полными тезками: она — Александра Николаевна, он — Александр Николаевич), потерял в толпе, и с тех пор всегда искал встречи с ней…



Выдающийся геофизик, муж Александры Николаевны, не поехал в очередную экспедицию, остался дома с женой, устроив себе «день счастья», и потерял работу…