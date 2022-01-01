Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чарулота
Киноафиша Фильмы Чарулота
Charulata

Чарулота, 1964

1964 / Индия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Чарулота, бездетная жена богатого бенгальского интеллектуала, живет в уединении своего просторного и красивого дома в Калькутте, а за окнами в это время дуют ветры перемен. Ее муж, Бхупати, воодушевленный Миллом и Бентэмом, тратит унаследованное состояние на цели свободы и равенства, издавая либеральный политический еженедельник на английском языке. Но у него нет времени на Чару, которой абсолютно нечем заняться в доме, обслуживаемом, как отлаженный механизм, множеством старых слуг.

И вот приезжает Амал, молодой и полный энергии племянник Бхупати. По инициативе Бхупати, между Амалом и Чару завязывается тесная дружба, основанная на общем интересе к литературе. Но под их интеллектуальными играми, однако, прячется более глубокая привязанность и потребность друг в друге, которые сначала они оба полностью не осознают и которые общество никогда не одобрит.

8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1964
Премьера в России 17 апреля 1964
Премьера в мире 17 апреля 1964
Возраст 16+
Режиссер
Сатьяджит Рай
Сатьяджит Рай
В ролях
Мадхаби Мухерджи
Шайлен Мухерджи
Соумитра Чаттерджи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чарулота 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши