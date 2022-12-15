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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания Боевик

Рейтинг британских фильмов в жанре боевик

Начало
1 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Гладиатор
2 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
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Не время умирать
3 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Шерлок Холмс
4 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Гнев человеческий
5 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Терминатор
6 Терминатор
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
8.1
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Адреналин
7 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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Чужие
8 Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
8.1
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Терминатор: да придет спаситель
9 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Казино Рояль
10 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Темный рыцарь: Возрождение легенды
11 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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Обитель зла
12 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Малыш на драйве
13 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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007: Координаты
14 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
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Судный день
15 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Другой мир
16 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Падение Лондона
17 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Рок-н-рольщик
18 Рок-н-рольщик
боевик 2008, Великобритания
7.6
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Оверлорд
19 Оверлорд
боевик 2018, Великобритания
7.6
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Судья Дредд
20 Судья Дредд
фантастика, боевик 2012, Великобритания
7.5
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Обитель зла 3
21 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
22 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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«V» значит Вендетта
23 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Довод
24 Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.3
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Превосходство
25 Превосходство
триллер, боевик, драма, фантастика 2014, Великобритания / США / Китай
7.2
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Козырные тузы
26 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Хранители
27 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Doom
28 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Квант милосердия
29 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Ярость
30 Ярость
военный, боевик, драма 2014, Великобритания
7.1
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Секретный агент
31 Секретный агент
триллер, боевик 2017, Великобритания
7.0
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Человек-муравей
32 Человек-муравей
фантастика, боевик 2015, США / Великобритания
7.0
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007: СПЕКТР
33 007: СПЕКТР
приключения, триллер, боевик 2015, США / Великобритания
6.9
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Перестрелка
34 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
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Обитель Зла 2: Апокалипсис
35 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
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Соломон Кейн
36 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
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Снегоуборщик
37 Снегоуборщик
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания
6.7
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Исход: Цари и Боги
38 Исход: Цари и Боги
боевик, драма, приключения 2014, Великобритания / США
6.5
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Терминатор 3: Восстание машин
39 Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер 2003, США / Германия / Великобритания
6.3
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Чужой против хищника
40 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
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Король Артур
41 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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King’s man: Начало
42 King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
6.0
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Кон-Тики
43 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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Холодный расчет
44 Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.5
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