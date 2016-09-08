Перестрелка, 2016

Режиссёром фильма «Перестрелка» выступил британец Бен Уитли, который снял нашумевшую «Высотку», а также специальный эпизод «Доктора Кто», в котором появляется Питер Капальди. Актёрский состав в его новом фильме собрался поистине впечатляющий. Тут и обладательница «Оскара» Бри Ларсон («Комната», «Скотт Пилигрим против всех»), и Шарлто Копли из «Района №9» и «Хардкора», а также любимцы женской аудитории: Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Начало», «28 дней спустя»), Сэм Райли («Контроль», «Гордость и предубеждение и зомби») и Арми Хаммер («Социальная сеть», «Агенты А.Н.К.Л»).

Криминальный боевик «Перестрелка» совместного производства Великобритании и Франции расскажет историю девушки по имени Жюстин. Она попадает в опасную переделку, когда оказывается между двух преступных группировок. Дело в том, что именно она должна организовать сделку по незаконной продаже оружия между ирландскими бандитами, которых зовут Крис и Фрэнк, и торговцами Одом и Верноном. Но во время обмена раздаётся взрыв, который положит начало кровопролитной войне. Кто же из героев выберется из этой передряги живым?