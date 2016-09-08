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Перестрелка Перестрелка
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Free Fire

Перестрелка, 2016

2016 / Франция / Великобритания
6.9 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Перестрелка» выступил британец Бен Уитли, который снял нашумевшую «Высотку», а также специальный эпизод «Доктора Кто», в котором появляется Питер Капальди. Актёрский состав в его новом фильме собрался поистине впечатляющий. Тут и обладательница «Оскара» Бри Ларсон («Комната», «Скотт Пилигрим против всех»), и Шарлто Копли из «Района №9» и «Хардкора», а также любимцы женской аудитории: Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Начало», «28 дней спустя»), Сэм Райли («Контроль», «Гордость и предубеждение и зомби») и Арми Хаммер («Социальная сеть», «Агенты А.Н.К.Л»).

Криминальный боевик «Перестрелка» совместного производства Великобритании и Франции расскажет историю девушки по имени Жюстин. Она попадает в опасную переделку, когда оказывается между двух преступных группировок. Дело в том, что именно она должна организовать сделку по незаконной продаже оружия между ирландскими бандитами, которых зовут Крис и Фрэнк, и торговцами Одом и Верноном. Но во время обмена раздаётся взрыв, который положит начало кровопролитной войне. Кто же из героев выберется из этой передряги живым?

- Роль Бри Ларсон изначально должна была играть Оливия Уайлд

- Исполнитель второстепенной роли Ноа Тейлор играл вместе с Киллианом Мёрфи в сериале «Острые козырьки»

- Сара Ди, озвучившая одну из героинь в «Перестрелке», снималась во всех прошлых фильмах Бена Уитли

- Сэм Райли и Шарлто Копли играли вместе в ленте «Малифисента»

- Изначально главную роль должен был сыграть Люк Эванс

Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.

6.9 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера онлайн 15 сентября 2017
Премьера в мире 8 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Бен Уитли
Бен Уитли
В ролях
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Сэм Райли
Сэм Райли
Шарлто Копли
Шарлто Копли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перестрелка 4 постера
Кинофестиваль в Торонто Приз зрительских симпатий – лучший фильм в секции «Полуночное безумие»
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Перестрелка смотреть онлайн

Перестрелка
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Наша рецензия
С шутками про мамку и фразочками, обязанными стать крылатыми, на экраны врывается восхитительная экшен-комедия «Перестрелка». Этот фильм своеобразная фантазия на тему: а что если бы взрослые мальчики тоже играли в войнушку? Встретились как-то две группы людей. Одни привезли деньги, вторые - оружие. Казалось бы простой обмен, который должен пройти быстро и безболезненно. Но вдруг выясняется, что двое ребят из разных сторон, накануне сцепились в клубе, и причина этой ссоры еще не…
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КиноМюсли 28 апреля 2017, 23:28
БАБА НА СДЕЛКЕ – БЫТЬ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. "ПЕРЕСТРЕЛКА" (Мое мнение может отличаться… Читать дальше…
Валентин 18 апреля 2017, 13:11
Английский колорит, чёрный юмор и только половина квентиновского накала
Перестрелка (Free fire) Половинка квентиновской восьмёрки. Такие мысли… Читать дальше…
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26 апреля 2017 17:10
В Петербурге прошёл закрытый пресс-показ фильма «Перестрелка» от «Киноафиши» Вчера в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент» состоялся закрытый пресс-показ динамичйного боевика Бена Уитли «Перестрелка», который организовали федеральный портал
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18 апреля 2017 15:04
Арми Хаммер намекнул на сиквел «Агентов А.Н.К.Л.» Арми Хаммер, который в данный момент продвигает новый фильм со своим участием под названием «Перестрелка», не забывает и о другом проекте, который собрал высокие оценки критиков, однако
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18 апреля 2017 11:52
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