Перестрелка, 2016

Режиссёром фильма «Перестрелка» выступил британец Бен Уитли, который снял нашумевшую «Высотку», а также специальный эпизод «Доктора Кто», в котором появляется Питер Капальди. Актёрский состав в его новом фильме собрался поистине впечатляющий. Тут и обладательница «Оскара» Бри Ларсон («Комната», «Скотт Пилигрим против всех»), и Шарлто Копли из «Района №9» и «Хардкора», а также любимцы женской аудитории: Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Начало», «28 дней спустя»), Сэм Райли («Контроль», «Гордость и предубеждение и зомби») и Арми Хаммер («Социальная сеть», «Агенты А.Н.К.Л»).
Криминальный боевик «Перестрелка» совместного производства Великобритании и Франции расскажет историю девушки по имени Жюстин. Она попадает в опасную переделку, когда оказывается между двух преступных группировок. Дело в том, что именно она должна организовать сделку по незаконной продаже оружия между ирландскими бандитами, которых зовут Крис и Фрэнк, и торговцами Одом и Верноном. Но во время обмена раздаётся взрыв, который положит начало кровопролитной войне. Кто же из героев выберется из этой передряги живым?
- Роль Бри Ларсон изначально должна была играть Оливия Уайлд
- Исполнитель второстепенной роли Ноа Тейлор играл вместе с Киллианом Мёрфи в сериале «Острые козырьки»
- Сара Ди, озвучившая одну из героинь в «Перестрелке», снималась во всех прошлых фильмах Бена Уитли
- Сэм Райли и Шарлто Копли играли вместе в ленте «Малифисента»
- Изначально главную роль должен был сыграть Люк Эванс
Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. "ПЕРЕСТРЕЛКА" (Мое мнение может отличаться… Читать дальше…
Перестрелка (Free fire) Половинка квентиновской восьмёрки. Такие мысли… Читать дальше…