«Крушение»: Рецензия Киноафиши

Попав в страшный шторм, пассажирский самолет терпит крушение на затерянном острове, но авиакатастрофа – только начало в цепочке жестоких и страшных событий. Все, кто был на борту 119, оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, которым принадлежит власть на этой земле. Спасти пассажиров попытаются командир корабля Броуди Торранс и осужденный за убийство Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на самолете. Сможет ли пилот сработаться с преступником или ему все же не стоит доверять?

«Крушение» снял французский режиссер Жан-Франсуа Рише, который в основном работал над боевиками. Вы можете знать его по таким работам, как ремейк «Нападения на 13-й участок» с Итаном Хоуком и «Враг государства № 1» с Венсаном Касселем, получившим номинацию на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в этом фильме. Новая картина Рише – боевик «Крушение» – история о попытках людей выжить после авиакатастрофы. Фильм не подготавливает зрителя к дальнейшим напряженным событиям, от которых потеют ладони, он сразу начинается с жести. В первые семь минут картины судно попадает в бурю, его ужасно трясет, пассажиры, которые расстегнули ремни безопасности, во время сильной турбулентности калечатся, самолет стремительно пикирует вниз, и затем с каждой сценой все становится только хуже.

Крушение

«Крушение» – скорее остросюжетный триллер, напряжение в котором не отпускает ни на минуту, нежели боевик. Самые тяжелые и неприятные моменты – с пальбой и насилием, на которых придется закрывать глаза, ведь жестокость в сценах с нападением бандитов просто невыносимая и безграничная (как и в реальной жизни), – разворачиваются только ближе к финалу.

Крушение

Акцент в фильме с бесконечных перестрелок, свойственных боевикам, смещен на попытки героев выжить в самых экстремальных условиях – ответственность за чужие жизни на себя берут пилот Броуди Торранс (Джерард Батлер) и осужденный за убийство Луи Гаспар. Вообще, доверие и освобождение от предрассудков – самые важные вещи в «Крушении», которые действительно становятся синонимом спасения. Луи Гаспара все пассажиры и экипаж изначально воспринимали как опасного преступника и демонизировали его, не зная обстоятельств, из-за которых он оказался в тюрьме.

Командир корабля Торранс решает снять наручники с заключенного, потому что сам однажды избил дебоширящего пассажира, развязавшего драку, и вполне мог его убить и так же, как Луи, оказаться в тюрьме. В «Крушении» нет идеальных персонажей – главные герои оступались в прошлом, но жизнь предоставила им шанс искупить вину – спасти людей, возможно, пожертвовав собой.

В своем фильме Жан-Франсуа Рише дает Джерарду Батлеру (он же – один из продюсеров ленты), растерявшему весь свой драматический потенциал в эффектных боевиках, в которых самое главное – экшен, а не личность персонажа, раскрыться как неоднозначному герою, травмированному прошлом. Торранс, потерявший жену, все еще не оправился после ее смерти, и единственное, ради чего он живет, – это любимая дочь. Тем не менее режиссер не делает из Батлера бесстрашного героя – да, он пытается вести переговоры с вооруженной бандой, но при этом знает, что его, скорее всего, не тронут. Но все же со своей главной задачей – посадить самолет в самых жестких условиях – он справляется, а значит, он действительно крутой пилот, который несет ответственность за пассажиров.

Крушение

Второй центральный персонаж, которого играет Майк Колтер, известный по сериалам «Люк Кейдж» и «Зло», вызывает опасение, скорее основанное на паническом страхе и предубеждении. И все-таки Луи Гаспар добавляет в сюжет еще больше напряжения, ведь пилот корабля надолго остается один на один с убийцей без наручников, но с оружием в руках, в непроходимых джунглях, и результат этого дуэта может быть непредсказуемым. Во время сцен, в которых герои Колтера и Батлера разведывают обстановку, ты судорожно ждешь, когда заключенный нападет на пилота, ведь у него есть реальный шанс сбежать. И именно это предчувствие жестокой развязки нервирует больше всего.

Крушение

Если главная тема фильма – это искупление грехов, то второстепенный, но не менее важный мотив «Крушения» – халатное отношение руководства авиакомпании к своим клиентам. Боссов Trailblazer волнует только их собственный заработок, и они готовы экономить на всем, чтобы его приумножить. Руководство авиакомпании даже не волнуют жизни пассажиров, ведь их всего четырнадцать, – оно не позволяет Торрансу облететь жуткий шторм, чтобы не тратиться на дополнительное топливо, и это в итоге приводит к крушению. Вся эта ситуация отлично иллюстрирует расстановку приоритетов среди людей, у которых есть власть, и их отношение к человеческим жизням, и это отражение реалий, в которых мы живем, больше всего пугает в фильме, нежели сцены авиакатастрофы и нападения головорезов.

Крушение

«Крушение» Жана-Франсуа Рише сделано не по лекалам культовых масштабных боевиков. Это довольно концептуальная и минималистичная лента, в которой, помимо напряженных моментов, много социальных подтекстов, понятных каждому. Не стоит воспринимать «Крушение» как боевик, который войдет в историю кино, как те же «Рокки» или «Лицо со шрамом». Это, скорее, отличный фильм для тех, кто любит экшен-картины со смыслом, но без беспрерывного и бессмысленного потока насилия – здесь главные герои применяют силу только для самозащиты и чтобы спасти невинных людей от бандитов.

«Крушение» – прежде всего качественное развлекательное кино, которое хорошенько потреплет нервы, с идеальным соотношением остросюжетных моментов и драмы, рассчитанное на массового зрителя. Триллер с плавными переходами к боевику стоит посмотреть именно на большом экране – только в этом случае можно оценить его большой экшен-потенциал.