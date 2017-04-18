Меню
Трейлеры
Дата публикации: 21 марта 2017
Перестрелка
– мощный боевик с супер составом!
Валентин
18 апреля 2017, 13:11
Английский колорит, чёрный юмор и только половина квентиновского накала
Перестрелка (Free fire) Половинка квентиновской восьмёрки. Такие мысли посетили меня после финальных титров этого фильма. Почему половинка? Да потому что, накал происходящего на экране только на половину дотягивает на шедеврального фильма Тарантино. А ждал-то большего, ждал ядерной смеси Омерзительной восьмерки и английского юмора, с его стилистикой и неповторимостью. Ан нет, только половинка восьмёрки :)Хотя колориту фильму всё же не занимать: персонажи смачные, яркие, живые, шутят отвязно и смешно, но на одних шутках всё таки фильм полностью не вытянешь. И вот получается, Перестрелка, фильм на раз, сходить с бравыми приятелями и подругами, и лучше зарядившись до киносеанса в баре, чтобы залить горячительным сюжетные провисания и нехватку музыки. И вот выполнив эти условия квеста :)Перестрелка зайдёт на ура, будите в голос смеяться над остротами и чёрным юмором фильма, не обращая внимая на недочеты происходящего на экране и отсутствия хоть какого-то посыла, месседжа сюжета зрителю. А ещё большое спасибо переводчикам фильма, в этот раз молодцы: очень хорошо адаптировали шутки и может где-то улучшили подколы для нашего русского уха. Голоса озвучки подобраны хорошие, молодцы как огурцы (да, да, такое бородатое выражение 😎). Понаблюдать за почти вакханалией стрельбы во всех и во все стороны можно с 27 апреля 🔫
18 апреля 2017, 13:11
6
0
Ответить
Сергей Батт
20 апреля 2017, 20:02
Оценка
Мне очень не понравилось, но люди пишут, что это юмор. "Главное и принципиальное отличие «Перестрелки» от «Высотки» в том, что свой новый фильм Уитли щедро залил юмором." Не знаю, не улыбнулся ни разу. Странный юмор. Ждал немножечко "типа бешеных псов", все-таки Скорцезе (хотя понятно, что не Тарантино, но все-таки, а сюжетная линия позволяла). Но Скорцезе продюсер и Скорцезе режиссер- две большие разницы. Из очевидных недостатков- они все время ползают. Все. В самом начале все ранены в ноги. Куда ползут, зачем- не понять. Где враг-не понять. Ну и как обычно, 24 патрона в обойме на 8. На фургоне один из героев проехал по голове другого. Мне кажется такое месиво возможно только если на камазе. Да и чересчур реалистично, брр...Нет столкновения характеров (повторяюсь ждал "Псов" хоть бы чуть-чуть) Но столкновения нет. И нет потому, что нет характеров. Безликие, нехаризматичные актеры. И то что ты двадцать раз подряд произносишь слово ж...па не делает тебя "крутым". Так уж получилось (жизнь была длинной) что я "видел тех кто видел Ленина", ну вы понимаете... Ни на йоту не похожи. От слова совсем. И если рассматривать "Перестрелку" как "...кино-аттракцион, по своему смыслу мало отличающийся от каких-нибудь «Трансформеров» или «Форсажа» – только для немного другой, маргинальной аудитории, которая обожает черный юмор, ярких персонажей и брутальное насилие «под Тарантино(с)», мне кажется это режиссеру не удалось. Да, и по поводу "брутальное насилие «под Тарантино». На "святое" руку не поднимайте, а? А так... стреляют громко, ругаются шумно, музыка неплохая, сюжет отсутствует (думать не надо). В общем, своеобразный фильм. Для своеобразных людей. Наверное, многим понравится....
20 апреля 2017, 20:02
1
0
Ответить
КиноМюсли
28 апреля 2017, 23:28
БАБА НА СДЕЛКЕ – БЫТЬ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. "ПЕРЕСТРЕЛКА" (Мое мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)
Бен Уитли. В этом фильм он режиссёр, он сценарист в нём, и он монтажёр. А теперь поподробнее…
СЮЖЕТ
1978 г. Заброшенный завод. Кучка бандитов. Море оружия. Один не.... афроамериканец. Одна женщина. По-моему, идеальная завязка для перестрелки. А всё из-за чего? Ну узнаете, посмотрев кино. Что сказать про сюжет? Он есть вначале и этого было уже достаточно. Тебя изначально мастерски вовлекают в весь водоворот событий, после чего ты начинаешь сопереживать героям и ставить ставки на тех, кто всё-таки выживет.
ЮМОР
С юмором всё было шикарно по нескольким причинам: 1) классный перевод, адаптированный для русского зрителя 2) и сама ситуация, в которую попали герои (взять в пример момент, когда чувак забыл за кого он вообще в этой перестрелке).
МУЗЫКА
Атмосферно, в духе 70-80х годов. Очень красивое было сочетание картинки и музыки. За неё отдельная похвала.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
Тяжело показывать заброшенный завод на протяжении 1,5 часов да так чтобы это было красиво, зрелищно и динамично. А какой там изобретательный экшен… чего стоит только сцены с газовыми баллонами, поджиганием и т п. В принципе удивительно, как на такой скромный (по современным меркам) бюджет в 10 млн $ можно было снять такое крутое кино.
И подводя итоги, стоит отметить, что данное кино очень легкое, забористое, экшеновое, но явно не для всех. Если вы любите крутые перестрелки, с кучкой матов, смешных моментов и замкнутыми помещениями, то это кино явно стоит вашего внимания.
И данная лента получает 8 картонных броней из 10 и мою отметку «Бегом в кино»
Ииииии поооомниииите: с заряженным стволом на сделки не ходят:)
(с) Киномюсли https://vk.com/kinomyusli
28 апреля 2017, 23:28
8
0
Ответить
SKY
29 апреля 2017, 15:02
Оценка
Это, конечно, не Тарантино - диалоги попроще, но фильм отличный все равно!) и движ и юмор и все что надо)
8/10
29 апреля 2017, 15:02
0
0
Ответить
Светлана
2 мая 2017, 18:21
Деньги, склад и куча оружия
Режиссёр Бен Уитли многим знаком ещё со времён выхода в свет неоднозначной «Высотки». Большая и затянутая аллегория на социум лично у меня вызвала скорее симпатию, хоть и оставила осадок тяжелого и монотонного кино. От «Перестрелки» я ждала совершенно нового подхода, кака — никак действия фильма происходят в 70-х, что обычно обещает суровый, жестокий и брутальный боевичок в стиле Тарантино. Но фильм получился достаточно сумбурным и лишённым чёткой формы, хоть и довольно бодрым. Но видны и отсылки к картинам, которыми вдохновлялся Уитли, например к «Бешеным псам», «Славным парням» и «Казино».
Нужно отдать должное актёрскому составу, который не иначе как золотой: здесь и оскароносная Бри Ларсон, похитители женских сердец Арми Хаммере с Киллианом Мерфи, а особое место занял невероятно харизматичный Шарлто Копли. Сыграли они самых настоящих «говнюков международного масштаба».
Как и в «Высотке» (извините, никак уж не обойтись без сравнения), здесь можно найти безупречную операторскую работу всё того же Лори Роуз, чего не скажешь о сценарии. С виду яркие образы и лоск 70-х на поверку оказываются безграмотным смешением жанров и смотрятся весьма натужно. Если коктейль боевика и комедии выглядит сочно, что доказал в своё время Гай Ричи, то здесь это больше похоже на кашу. Начало так и вовсе пресное: каждая шутка не на своём месте, но со временем сюжет разгоняется, становится действительно смешно и забавно. Каждый персонаж по-своему интересен и многогранен, но на фоне такого многообразия зритель теряется, как и герои: чем дальше развиваются события, тем менее понятно, в кого можно стрелять, а в кого — нет.
Самые остроумные шуточки достались Арми Хаммеру, который играет статного и вальяжного британца. Как и подобает истинному англичанину его юмор «со шляпой и тростью». В противовес ему в картину вставили Киллиана Мерфи: он холоднокованый и мужественный ирландец, и над этим ещё не раз пошутят. За ним наблюдаешь с осторожностью, им восхищаешься и именно так выглядят главные герои боевиков: с сигарой в зубах и винтовкой в руках. Его взаимодействие с антагонистами напоминает смешение двух жанров, а именно боевика и комедии.
Как и говорилось выше, перфоманс Шарлто Копли поразителен: его герой разбавляет своей напыщенностью и высокомерностью. А вот относительно персонажа Бри Ларсон сказать особо нечего. Ни хорошего, ни плохого. В этом разнообразии личностей она — единственная женщина. Это должно было неплохо разбавить картину, но в итоге она кажется абсолютно лишней. Её монологи редки и не особо интересны.
Что касается кинофильма в целом, то он действительно хорош, да и рейтинг «R» явно позволил разгуляться. Отличная операторская работа, восхитительная актёрская игра и шуточки про ваших мамаш, ирландцев и любителей курочки из KFC. Очень лёгкое и забавное кино, которое чудесно смотрится в компании и отлично скрасит вечер. Но как и в случае с «Высоткой» Бен Уитли соблазнил своим новаторским и амбициозным проектом, показав на выходе очередной неплохой фильм, но не какое-то грандиозное кино. А ведь могли получится новые «Бешеные псы» с примесью «Большого куша».
2 мая 2017, 18:21
3
0
Ответить
alex
3 мая 2017, 12:29
Ой, ну, можно и не ходить на смотрины сего...
НЕ ИНТЕРЕСНО ВООБЩЕ!!!
И зачем снимали?!
НЕ КРАСИВО.
Просто стреляют всё время в разные стороны, ни в кого не попадат. Параллельно ведут беседы об уходе за внешностью, здоровье и досуге.
НИКОМУ не рекомендую смотреть!
0/10
3 мая 2017, 12:29
0
2
Ответить
Тимур Сахапов
16 июля 2017, 03:09
Оценка
"Перестрелка: Гангстерские разборки"
Человеческие отношения, какие они? Лицемерие, доминирующее на данный момент в нашей жизни? Или искренность, сильно скрывающаяся под лицемерием? Несомненно, в этих тонкостях есть своя отдельная ниточка, отвечающая за правду. Но она такая же тонкая, как и сама правда. К чему всё это, спросите Вы. А к тому, что реальность всея отношений кроется в единстве. Та малая часть, которая постигает каждого человека. Не имеет значения, кто Вы. Уборщик, менеджер или бандит. В первую очередь, Вы - человек (или его жалкое подобие). Оставь Вас на единение с тем, к кому Вы испытываете хоть какие-то чувства, и Вы раскроетесь с совершенно иной стороны. Пусть иногда для этого и стоит умереть. Как в прямом, так и переносном значении этого понятия. «Перестрелка» заостряет внимание на человеческих отношениях, когда ситуация вокруг них действительно обострённая. Времени, когда необходимо обдумывать ситуацию - нет. Распинаться, или же пытаться ёрничать - нет. Хотите, чтобы Вас поняли или начали доверять - станьте самим собой. Не той фальшивой копией, которая постоянно предстаёт перед обществом, а человеком, который живёт где-то внутри себя самого. Герои «Перестрелки» - это отличный пример того, как двуликие антипаты меняются под напряжённостью ситуации. Некогда «крутые и дерзкие» парни изображаются боязливыми торговцами, которые страшатся града пуль над головой. Их главный страх - быть убитым от того, что их собственное эго позволило это сделать. В них нет уверенности, которая формируется на постоянных сделках. Нет наглости, которая требуется для переговоров. В конце концов, нет человека, который стал тем самым бандитом. Лишь иллюзия того, что такой призрак существует. «Перестрелка» собирает в себе не сильно известных актёров, но при этом они показывают достойную игру достойных персонажей. Герои не имеют каких-то интересных предысторий, связанных с их прошлой жизнью. Лишь небольшие отсылки, которые в итоге приводят к обострившимся конфликтам. Сами герои развиваются по ходу фильма. В их характере проявляются человеческие отношения к остальным, а не только к самим себе. Исполнители ролей показывают реалистичные эмоции, которые зачастую приводят к восторгу. Их радость/восторг/печаль - актёры, выкладываясь, показали настоящую живую игру, полностью соответствующую их персонажам. Практически за каждым из них хочется наблюдать, ведь каждый обладает своей вишенкой на торте. Герои, разговаривая друг с другом, могут начинать различного рода беседы: От предложения встретиться в ресторанчике, до угрозы о разрыве пятой точки. Персонажи не стесняются (рейтинг то позволяет) говорить о различных темах «18+», употребляя порой в своём лексиконе матерные слова. «R» рейтинг вовсе пошёл на пользу фильму. Использованный бранный лексикон смотрится как влитой, учитывая то, что завуалированные слова не так бы украшали ситуацию. Чёрный юмор зачастую является туалетным, но иногда имеет своё влияние над ситуацией. Подколы со стороны героев над соратниками выглядят забавно, ведь правда в том, что они хотят перестрелять их весь. Экшн-сцены выглядят занимательно, ведь до самого конца фильма так и не известно, кто из них сможет остаться в живых. Благодаря таким сценам, возникает действительно напряженная атмосфера, когда ты реально ощущаешь, что находишься вместе с остальными героями. Вердикт. В итоге получается, что «Перестрелка» - это лёгкий фильм, с добротной историей. Бен Уитли хотел показать историю переговоров такой, какая она есть на самом деле. Нельзя сказать, что фильм смотрится на одном дыхание, но это сильно ощущается. За героями хочется смотреть, потому что каждый из них – это противоположность остальных. Каждый готов подставить приятеля, чтобы выбраться из этой опасной ситуации. Конечно, картина на один раз, но зато каким он будет? Стоит ли смотреть? Не обязательно, но, не посмотрев, Вы лишитесь хороших впечатлений.У тебя два варианта, первый ты отвлекаешь, а я сваливаю. Второй ты мочишь всех этих ублюдков, а я сваливаю. Приятного просмотра!
16 июля 2017, 03:09
0
0
Ответить
6.7
Перестрелка
криминал, боевик, драма, 2016, Франция / Великобритания
