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Киноафиша Рецензии «Секретный агент»: Рецензия Киноафиши

«Секретный агент»: Рецензия Киноафиши

28 апреля 2017 00:00
«Секретный агент»: Рецензия Киноафиши
Женский вариант Джеймса Бонда?

У Майкла Аптеда был сильный актерский состав, один из лучших нереализованных сценариев и благодатная почва для экспериментов. Жанр «анти-бондианы» для зрителей, уставших от бесконечных похождений агентов Mi6, но еще не насмотревшихся на истории про суперагентов, стал довольно популярен в последнее время, особенно если Бонд в юбке. Персонаж Пегги Картер, получивший собственный сериал «Агент Картер», довольно быстро из любовного интереса Капитана Америки превратился в полноценного популярного персонажа, породив многочисленных последователей.

Кадр из фильма «Секретный агент»
Кадр из фильма «Секретный агент»

Кинематографичная вариация Пегги Картер – Элис (Нуми Рапас, «Миллениум», «Шерлок Холмс: Игра теней», «Девушка с татуировкой дракона»), – попытка создать женский вариант Джеймса Бонда. Образ сильной и независимой женщины-суперагента, один образ которой – это вечные метания между реверансами в сторону моды на феминитивы и отторжением оных. На деле получается, что «каждая сильная женщина на самом деле слабая и хрупкая», что уже было заявлено не так давно в отечественном «Яна+Янко», где чувственное женское начало проявилось под влиянием материнского инстинкта по отношению к не родному ребенку.

Кадр из фильма «Секретный агент»
Кадр из фильма «Секретный агент»

Здесь же, для того, чтобы дать Элис возможность раскрыться не только как жесткому вымуштрованному солдату британских секретных войск, но и как жаждущей любви женщины, в игру вступает Джек (Орландо Блум). Блум в «Секретном агенте» - как Джонни Депп в «Шоколаде»: для химии, для разбавления сценария, но, на деле, почти все экранное время уделено главной героине. Хотя «Шоколад» хорош и с таким Деппом, как и «Агент» - с таким Блумом. Нуми Рапас еще с «Игры Теней» удается ловко создать соответствующую атмосферу на экране с представителями противоположного пола. Ей не откажешь в таланте и умении играть без лишнего кривляния, если знать, куда смотреть, и образ сильной женщины, которая не была бы похожа ни на одну в уже существующих фильмах, вполне удался.

Кадр из фильма «Секретный агент»
Кадр из фильма «Секретный агент»

Как попытка создать альтернативу Джеймсу Бонду «Секретный агент» - вполне неплохая попытка. Фильм активно противопоставляет себя бондиане, не гнушаясь кидать камешки в огород пресловутых агентов с помощью персонажа Майкла Дугласа. Может быть, отчасти поэтому – ну и еще благодаря сильно урезанному по сравнению с привычными фильмами про агентов бюджету – «Агент» не может похвастаться обилием захватывающих спецэффектов и головокружительных трюков, которые не пристало исполнять потенциально чувственной даме. Добавить сверху неплохой посыл про то, что не каждый мусульманин оказывается террорист, и что везде своих злодеев хватает, реалистичность, активное использование спокойных и холодных тонов с перемежением британских пейзажей и прекрасную работу художников по костюмам – и готова неплохая история про женщину-суперагента. Безусловным плюсом Элис, вдогонку, является мораль, что, пусть сильная и независимая, пусть мужчинам доверять не стоит – но, в конце концов, женщина есть женщина.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 27 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Секретный агент»

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