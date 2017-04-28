«Секретный агент»: Рецензия Киноафиши

Женский вариант Джеймса Бонда?

У Майкла Аптеда был сильный актерский состав, один из лучших нереализованных сценариев и благодатная почва для экспериментов. Жанр «анти-бондианы» для зрителей, уставших от бесконечных похождений агентов Mi6, но еще не насмотревшихся на истории про суперагентов, стал довольно популярен в последнее время, особенно если Бонд в юбке. Персонаж Пегги Картер, получивший собственный сериал «Агент Картер», довольно быстро из любовного интереса Капитана Америки превратился в полноценного популярного персонажа, породив многочисленных последователей.

Кадр из фильма «Секретный агент»

Кинематографичная вариация Пегги Картер – Элис (Нуми Рапас, «Миллениум», «Шерлок Холмс: Игра теней», «Девушка с татуировкой дракона»), – попытка создать женский вариант Джеймса Бонда. Образ сильной и независимой женщины-суперагента, один образ которой – это вечные метания между реверансами в сторону моды на феминитивы и отторжением оных. На деле получается, что «каждая сильная женщина на самом деле слабая и хрупкая», что уже было заявлено не так давно в отечественном «Яна+Янко», где чувственное женское начало проявилось под влиянием материнского инстинкта по отношению к не родному ребенку.

Кадр из фильма «Секретный агент»

Здесь же, для того, чтобы дать Элис возможность раскрыться не только как жесткому вымуштрованному солдату британских секретных войск, но и как жаждущей любви женщины, в игру вступает Джек (Орландо Блум). Блум в «Секретном агенте» - как Джонни Депп в «Шоколаде»: для химии, для разбавления сценария, но, на деле, почти все экранное время уделено главной героине. Хотя «Шоколад» хорош и с таким Деппом, как и «Агент» - с таким Блумом. Нуми Рапас еще с «Игры Теней» удается ловко создать соответствующую атмосферу на экране с представителями противоположного пола. Ей не откажешь в таланте и умении играть без лишнего кривляния, если знать, куда смотреть, и образ сильной женщины, которая не была бы похожа ни на одну в уже существующих фильмах, вполне удался.

Кадр из фильма «Секретный агент»

Как попытка создать альтернативу Джеймсу Бонду «Секретный агент» - вполне неплохая попытка. Фильм активно противопоставляет себя бондиане, не гнушаясь кидать камешки в огород пресловутых агентов с помощью персонажа Майкла Дугласа. Может быть, отчасти поэтому – ну и еще благодаря сильно урезанному по сравнению с привычными фильмами про агентов бюджету – «Агент» не может похвастаться обилием захватывающих спецэффектов и головокружительных трюков, которые не пристало исполнять потенциально чувственной даме. Добавить сверху неплохой посыл про то, что не каждый мусульманин оказывается террорист, и что везде своих злодеев хватает, реалистичность, активное использование спокойных и холодных тонов с перемежением британских пейзажей и прекрасную работу художников по костюмам – и готова неплохая история про женщину-суперагента. Безусловным плюсом Элис, вдогонку, является мораль, что, пусть сильная и независимая, пусть мужчинам доверять не стоит – но, в конце концов, женщина есть женщина.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 27 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Секретный агент»