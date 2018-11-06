«Оверлорд»: Рецензия Киноафиши

Американцы против зомби-нацистов

За сутки до высадки союзников в Нормандии отряд бравых десантников, приземлившихся на французской земле, отправляется в маленькую деревню с важным заданием – нужно отключить радиовышку, мешающую американским самолётам. Половина погибает ещё на подлёте, часть – сразу после приземления. В живых остаются несколько человек, главные из которых – чернокожий рядовой Бойс (Йован Адепо из фильма «Ограды»), новичок ни разу ещё не нюхавший пороха, и капрал Форд (Уайатт Рассел, сын Курта Рассела), закалённый и бывалый специалист по взрывчатке. Заручившись помощью местной жительницы Хлои (Матильда Олливье), которая ради сохранности младшего брата спит с местным главарём нацистов Вафнером (Йохан Филип Асбек, Эурон Грейджой из «Игры престолов»), американцы попадают-таки в посёлок, где сталкиваются с осознанием страшной тайны: немцы не просто бесчеловечны на фронтах Второй мировой войны, но ещё и проводят эксперименты на местных жителях. Французов свозят в таинственную лабораторию (расположена в подвалах местной церкви, на верхушке которой установлена радиовышка), а вывозят из неё либо мёртвыми, либо ужасно деформированными. Тут-то становятся понятно, что эксперименты Третьего Рейха носят ещё и сверхъестественный характер.

Кадр из фильма «Оверлорд»

Когда начали просачиваться первые сведения об «Оверлорде», то многие логичным образом предположили: это зомби-нацистское кино – часть вселенной «Кловерфилд», которая на данный момент насчитывает уже три фильма. Благо новый фильм тоже продюсирует Джей Джей Абрамс, обожающий подхватывать уже готовые фильмы и затаскивать их, словно паук, в сети своего нового кинематографического мира. К сожалению, стоит признать, что «Оверлорд», который, как и подчеркивалось ранее, действительно не является частью кловерфилд-паззла: это лишает фильм каких-то новых граней. Перед зрителями предстаёт стандартный фильм категории «Б», правда с чуть большим бюджетом: сценаристы выдали очень посредственную историю, которая не привносит ничего нового в жанр. Минутка истории: первый фильм, в котором нацистские учёные задумываются о том, чтоб поставить в ряды Третьего Рейха мёртвых солдат, был снят ещё в 1943 году! С момента выхода «Мести зомби» прошло 75 лет, и за это время появилось очень много картин на эту тему (от артхаусного трэша «Армии Франкенштейна» до весёлой безбашенности «Операции «Мертвый снег»). И это даже без упоминания игрового сериала про замок Вольфенштейн.

Кадр из фильма «Оверлорд»

В фильме есть свои немногочисленные плюсы – например, актёрская игра или начальная сцена высадки десантников (всё дрожит, взрываются самолёты и нелепо умирают люди, темно и путанно – так и нужно показывать войну), но отсутствие новизны или оригинального поворота старых идей попросту убивает «Оверлорд». Это кино работает по формуле «Любое антивоенное кино про Вторую мировую» + «Зомби-сюжет в духе «Реаниматора». Получившееся зрелище не может порадовать ничем как хоррор-фанатов (этот сюжет, уместный для категории «Б», очень нелепо смотрится в широком прокате), так и любителей военного кино (мораль в духе «Война – это плохо, потому что тут много насилия со всех сторон», мягко говоря, уже не работает в 2018 году): что уж говорить про обычных посетителей мультиплексов, которые просто выйдут из зала и покрутят пальцем у виска. В конце концов, давайте уже кино про то, как союзники использовали в борьбе против нацистов оккультные знания – или оставьте эту тему разлагаться. Всё лучше попытки эксплуатации давно умершего.

Марат Шабаев

В российском прокате с 8 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Оверлорд»