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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Великобритания

Рейтинг британских фильмов

Начало
1 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Кошачьи миры Луиса Уэйна
2 Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.7
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Богемская рапсодия
3 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Гладиатор
4 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
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Отец
5 Отец
драма 2020, Великобритания / Франция
8.5
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Не время умирать
6 Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.5
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Шерлок Холмс
7 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Гнев человеческий
8 Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.5
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Троя
9 Троя
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
10 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.5
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Гарри Поттер и кубок огня
11 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
12 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
13 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Престиж
14 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Гарри Поттер и Тайная Комната
15 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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Один день
16 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Гарри Поттер и узник Азкабана
17 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
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Чужой
18 Чужой
ужасы, фантастика, триллер 1979, США / Великобритания
8.2
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Миллионер из трущоб
19 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Смерть на Ниле
20 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Король говорит!
21 Король говорит!
драма, исторический 2010, Великобритания / Австралия
8.2
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Гномео и Джульетта
22 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Терминатор
23 Терминатор
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
8.1
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Адреналин
24 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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Звездная пыль
25 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
26 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Чужие
27 Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
28 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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Шоколад
29 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
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Интерстеллар
30 Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
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Шерлок: Безобразная невеста
31 Шерлок: Безобразная невеста
детектив 2016, Великобритания
8.0
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С любовью, Рози
32 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
33 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
34 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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Бойфренд из будущего
35 Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма 2013, Великобритания
7.9
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Эверест
36 Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.9
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Хроники Нарнии: Покоритель зари
37 Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения 2010, Великобритания
7.9
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Пила 6
38 Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы 2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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2+1
39 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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28 недель спустя
40 28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
41 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Казино Рояль
42 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Темный рыцарь: Возрождение легенды
43 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
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Приключения Паддингтона 2
44 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
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Банды Нью-Йорка
45 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Джейн Остин
46 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Обитель зла
47 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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Луна 2112
48 Луна 2112
триллер, фантастика 2009, Великобритания
7.8
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Kingsman: Секретная служба
49 Kingsman: Секретная служба
триллер 2014, Великобритания
7.8
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Малыш на драйве
50 Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер 2017, США / Великобритания
7.8
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Легенда
51 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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007: Координаты
52 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
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Гарри Поттер и Принц-Полукровка
53 Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.8
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Смывайся!
54 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Волшебная страна
55 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Призрак оперы
56 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Джейн Эйр
57 Джейн Эйр
мелодрама, драма 2011, Великобритания
7.8
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Порок на экспорт
58 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Судный день
59 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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127 часов
60 127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.7
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Дориан Грей
61 Дориан Грей
драма 2009, Великобритания
7.7
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Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
62 Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный 2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
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Другой мир
63 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Падение Лондона
64 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Не стучи дважды
65 Не стучи дважды
ужасы 2016, Великобритания
7.7
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Ван Гог. С любовью, Винсент
66 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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Тайна 7 сестер
67 Тайна 7 сестер
фантастика, триллер 2017, Великобритания
7.7
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Ветреная река
68 Ветреная река
триллер 2017, США / Великобритания / Канада
7.7
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Гравитация
69 Гравитация
фантастика, триллер 2013, США / Великобритания
7.6
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Трио из Бельвилля
70 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Жизнь в розовом цвете
71 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Гордость и предубеждение
72 Гордость и предубеждение
мелодрама, драма 2005, Франция / Великобритания
7.6
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Не брать живым
73 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Мамма Миа!
74 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Секретная служба Санта Клауса
75 Секретная служба Санта Клауса
анимация 2011, США / Великобритания
7.6
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Экзамен
76 Экзамен
триллер 2009, Великобритания
7.6
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Дюнкерк
77 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Милый друг
78 Милый друг
драма 2011, Великобритания
7.6
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Еще одна из рода Болейн
79 Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.6
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Ограбление на Бейкер-Стрит
80 Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер 2008, США / Великобритания
7.6
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1917
81 1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.6
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Сияние
82 Сияние
триллер 1980, Великобритания / США
7.6
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Отверженные
83 Отверженные
мюзикл, драма 2012, Великобритания
7.6
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Отголоски прошлого
84 Отголоски прошлого
драма, биография 2008, Великобритания
7.6
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Транс
85 Транс
триллер, криминал, драма 2013, Великобритания
7.6
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Как выйти замуж за миллиардера
86 Как выйти замуж за миллиардера
комедия 2010, Великобритания
7.6
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Рок-н-рольщик
87 Рок-н-рольщик
боевик 2008, Великобритания
7.6
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Искупление
88 Искупление
драма 2007, Великобритания
7.6
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Золотой компас
89 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Пекло
90 Пекло
триллер, фантастика 2007, Великобритания
7.6
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Пол: Секретный материальчик
91 Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия 2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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Оверлорд
92 Оверлорд
боевик 2018, Великобритания
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
93 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Реальная любовь
94 Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.5
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Лев
95 Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
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Иллюзионист
96 Иллюзионист
анимация 2009, Великобритания / Франция
7.5
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Новая эра Z
97 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Аноним
98 Аноним
драма 2011, Германия / Великобритания
7.5
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Судья Дредд
99 Судья Дредд
фантастика, боевик 2012, Великобритания
7.5
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Без компромиссов
100 Без компромиссов
триллер 2011, Великобритания
7.5
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