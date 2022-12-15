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1
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.8
Оцените
2
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
8.7
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3
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.7
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4
Гладиатор
приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.6
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5
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.5
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6
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.5
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7
Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика
2009, США / Великобритания
8.5
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8
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер
2021, Великобритания
8.5
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9
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.5
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10
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.5
Оцените
11
Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.4
Оцените
12
Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.4
Оцените
13
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.4
Оцените
14
Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма
2006, США / Великобритания
8.3
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15
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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16
Один день
комедия, мелодрама
2011, Великобритания
8.3
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17
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.3
Оцените
18
Чужой
ужасы, фантастика, триллер
1979, США / Великобритания
8.2
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19
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия
2008, Великобритания
8.2
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20
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма
2022, США / Великобритания
8.2
Оцените
21
Король говорит!
драма, исторический
2010, Великобритания / Австралия
8.2
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22
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.1
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23
Терминатор
триллер, фантастика, боевик
1984, Великобритания / США
8.1
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24
Адреналин
драма, боевик, триллер
2006, Великобритания / США
8.1
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25
Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка
2007, Великобритания / США
8.1
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26
Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
8.1
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27
Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика
1986, США / Великобритания
8.1
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28
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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29
Шоколад
драма, комедия, мелодрама
2000, Великобритания / США
8.0
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30
Интерстеллар
фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
Оцените
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31
Шерлок: Безобразная невеста
детектив
2016, Великобритания
8.0
Оцените
32
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
8.0
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33
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал
2017, США / Великобритания
8.0
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34
Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
8.0
Оцените
35
Бойфренд из будущего
фантастика, комедия, драма
2013, Великобритания
7.9
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36
Эверест
драма, приключения, триллер
2015, США / Великобритания
7.9
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37
Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения
2010, Великобритания
7.9
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38
Пила 6
триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
7.9
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39
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
7.9
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40
28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы
2007, Великобритания
7.9
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41
Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
7.9
Оцените
42
Казино Рояль
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
Оцените
43
Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик
2012, США / Великобритания
7.9
Оцените
44
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.9
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45
Банды Нью-Йорка
драма, исторический
2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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46
Джейн Остин
биография, драма, мелодрама
2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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47
Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика
2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
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48
Луна 2112
триллер, фантастика
2009, Великобритания
7.8
Оцените
49
Kingsman: Секретная служба
триллер
2014, Великобритания
7.8
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50
Малыш на драйве
боевик, криминал, триллер
2017, США / Великобритания
7.8
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51
Легенда
триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
7.8
Оцените
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52
007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер
2012, США / Великобритания
7.8
Оцените
53
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.8
Оцените
54
Смывайся!
семейный, комедия, анимация
2006, США / Великобритания
7.8
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55
Волшебная страна
биография, семейный, драма
2004, Великобритания / США
7.8
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56
Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама
2004, США / Великобритания
7.8
Оцените
57
Джейн Эйр
мелодрама, драма
2011, Великобритания
7.8
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58
Порок на экспорт
драма, триллер, мистика
2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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59
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.7
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60
127 часов
драма
2010, США / Великобритания
7.7
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61
Дориан Грей
драма
2009, Великобритания
7.7
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62
Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный
2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
Оцените
63
Другой мир
сказка, боевик, ужасы
2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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64
Падение Лондона
криминал, боевик, триллер
2015, США / Великобритания
7.7
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65
Не стучи дважды
ужасы
2016, Великобритания
7.7
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66
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография
2017, Великобритания / Польша
7.7
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67
Тайна 7 сестер
фантастика, триллер
2017, Великобритания
7.7
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68
Ветреная река
триллер
2017, США / Великобритания / Канада
7.7
Оцените
69
Гравитация
фантастика, триллер
2013, США / Великобритания
7.6
Оцените
70
Трио из Бельвилля
комедия, анимация
2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
Оцените
71
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл
2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
Оцените
72
Гордость и предубеждение
мелодрама, драма
2005, Франция / Великобритания
7.6
Оцените
73
Не брать живым
драма, военный
2009, США / Великобритания
7.6
Оцените
74
Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл
2008, Великобритания / США
7.6
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75
Секретная служба Санта Клауса
анимация
2011, США / Великобритания
7.6
Оцените
76
Экзамен
триллер
2009, Великобритания
7.6
Оцените
77
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.6
Оцените
78
Милый друг
драма
2011, Великобритания
7.6
Оцените
79
Еще одна из рода Болейн
драма, исторический
2008, Великобритания
7.6
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80
Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер
2008, США / Великобритания
7.6
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81
1917
военный, драма
2019, Великобритания / США
7.6
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82
Сияние
триллер
1980, Великобритания / США
7.6
Оцените
83
Отверженные
мюзикл, драма
2012, Великобритания
7.6
Оцените
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84
Отголоски прошлого
драма, биография
2008, Великобритания
7.6
Оцените
85
Транс
триллер, криминал, драма
2013, Великобритания
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
86
Как выйти замуж за миллиардера
комедия
2010, Великобритания
7.6
Оцените
87
Рок-н-рольщик
боевик
2008, Великобритания
7.6
Оцените
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88
Искупление
драма
2007, Великобритания
7.6
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89
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.6
Оцените
90
Пекло
триллер, фантастика
2007, Великобритания
7.6
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91
Пол: Секретный материальчик
фантастика, комедия
2011, Франция / Великобритания / США / Испания
7.6
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92
Оверлорд
боевик
2018, Великобритания
7.6
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93
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
7.5
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94
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
7.5
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95
Лев
драма
2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
Оцените
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96
Иллюзионист
анимация
2009, Великобритания / Франция
7.5
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97
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
7.5
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98
Аноним
драма
2011, Германия / Великобритания
7.5
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99
Судья Дредд
фантастика, боевик
2012, Великобритания
7.5
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100
Без компромиссов
триллер
2011, Великобритания
7.5
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