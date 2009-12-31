«Соломон Кейн»: Рецензия Киноафиши

Российские прокатчики, с присущим им специфическим чувством юмора, решили отметить православное Рождество 2010 года двумя ударными премьерами – «Соломоном Кейном» и «Воинами света», про пакт с дьяволом и тиранию вампиров соответственно. Странно, почему «Легион» и «Человека-волка» не придержали до Пасхи, но, видимо, причина заключалась в том, что их вряд ли чем-нибудь удержишь. Разве только ритуальными жертвоприношениями прямо в залах кинотеатров.

Что до Соломона Кейна, то этот персонаж – не царь и даже не гражданин – смотрится на современном празднике жизни (и смерти) довольно странно. Вообще, режиссер Майкл Дж. Бассетт, ответственный за явление Кейна народу, проделал за свою пока еще недолгую карьеру весьма интересный путь. Взяв мощную ноту в глубокой мистической притче «На страже смерти», он осекся на следующей же картине («Дикость»), сюжет коей исчерпывается словосочетанием «резня на острове». Однако настоящую дикость Бассетт припас для нового творения, которое было бы простительным году эдак в 1985-м, в лучшем случае в 1991-м, но никак не в 2009-м. Несмотря на то что от эпопеи Роберта Хауэрда, вдохновившей фильм, осталось, по сути, лишь имя главного героя, Бассетт на удивление добротно воспроизводит очаровательный графоманский мир хауэрдовской прозы, столь богатой на разнообразных Конанов-варваров и Куллов-завоевателей. В этом эпическом подростковом фэнтези добро всегда гарцует с огромными кулаками, зло и черная магия изгоняются прямым хуком в челюсть, а зритель, когда дело доходит до экранизации, всякий раз погружается в царство вульгарных спецэффектов и немногословных возгласов умилительного содержания. И хотя «Соломон Кейн» снят, разумеется, на принципиально другом техническом и визуальном уровне, нежели рассказы о проделках Конана и Рыжей Сони в обработке Ричарда Фляйшера, тем не менее фирменное хауэрдовское простодушие бережно сохранено. Что же касается спецэффектов, то созданием последних руководил Патрик Татопулос, режиссер третьей части «Другого мира» (той, где восстают ликаны, а главного героя, к радости возбужденных зрительниц, непрестанно порют), поэтому потусторонние приспешники дьявола выглядят как бракованная продукция танкового завода, а посюсторонние подозрительно смахивают на персонажей «Хеллоуина» и «Пятницы, 13-го».

Больше всего, конечно, Бассетту и Татопулосу удались пролог и финал, где дурновкусие буквально переливается через край могучей сатанинской отрыжкой, однако и основное действие не следует сбрасывать со счетов. Если верить титрам, дело происходит в Англии в 1601 году. По убеждению Бассетта, страной в то время правили черные колдуны, которые собирали армии из лысых мутантов и вели их в бой против разрозненных отрядов сопротивления. Вероятно, это самая нестандартная версия елизаветинского царствования за всю историю кино: ни борьба католиков с англиканами, ни заговор Эссекса, ни сама королева Елизавета не упомянуты даже мимоходом (один раз всплывает имя адмирала Дрейка, да и то лишь из-за его пиратской репутации), зато в небе летают ведьмы, а из подвалов и лесов с жуткими криками лезут демоны. Конечно, столь оригинальный взгляд на британскую историю можно объяснить тем, что действие происходит не в Лондоне, а где-то на границе Сомерсета и Девоншира (в Девоншире, напомним, не одно столетие водилась небезызвестная собака Баскервилей), однако у нас есть некоторые основания усомниться в том, что вышеупомянутые земли представляли собою в начале XVII века луна-парк юрского периода, где священнослужители, именуемые «падре» (!), кормили мутировавших прихожан мясом прохожих, а татуированные «паломники» нещадно лупили исчадий тьмы и в бровь, и в глаз, и по почкам, и в солнечное сплетение.

Vlad Dracula