Малыш на драйве, 2017

Режиссёр Эдгар Райт уже давно обзавёлся армией преданных поклонников, с нетерпением ожидающих его новые фильмы. За его плечами, так называемая, «Трилогия Корнетто», а также провалившаяся, но от этого не менее популярная лента «Скотт Пилигрим против всех». В его новом фильме «Малыш на драйве» снялись как молодые и набирающие популярность актёры, так и ветераны кинематографа. Главную роль исполнил Энсел Элгорт («Дивергент»). К нему присоединились: Лили Джеймс («Золушка», «Гордость и предубеждение и зомби»), Кевин Спейси («Карточный домик», «Красота по-американски»), Джон Бернтал из сериала «Сорвиголова» и Джеми Фокс («Джанго освобождённый», «Рэй»).
Фильм «Малыш на драйве» расскажет историю парня по имени Бейби, который без ума от музыки. Помимо хобби, у него есть работа – он принимает участие в ограблениях в качестве водителя. Во время одной из краж, однажды кое-что пошло не так, и теперь парень влип по уши.
- Изначально именно Райт должен был снимать «Человека-муравья», однако покинул проект и тут же приступил к работе над «На драйве»
- По слухам, фильм вдохновлён видеоклипом коллектива Mint Royale на песню «Blue song», режиссёром которого стал Эдгар Райт
- Фильм частично снималя в Джорджии на одной из локаций, где проходили съёмки картины «Жареные зелёные помидоры»
- «Малыш на драйве» - это первый фильм Эдгара Райта, снятый в США
- В 2016 году выходит фильм «Клуб миллиардеров», где также вместе снялись Энсел Элгорт и Кевин Спейси
Молодой парень по прозвищу Бейби обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь – это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
Наконец-то добрался до российского проката фильм Малыш на драйве (Baby… Читать дальше…