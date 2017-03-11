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Малыш на драйве Малыш на драйве
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Baby Driver

Малыш на драйве, 2017

2017 / США / Великобритания
7.8 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Драйвовый экшн о банде грабителей, водителем которой работает простой парень по кличке Малыш
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Эдгар Райт уже давно обзавёлся армией преданных поклонников, с нетерпением ожидающих его новые фильмы. За его плечами, так называемая, «Трилогия Корнетто», а также провалившаяся, но от этого не менее популярная лента «Скотт Пилигрим против всех». В его новом фильме «Малыш на драйве» снялись как молодые и набирающие популярность актёры, так и ветераны кинематографа. Главную роль исполнил Энсел Элгорт («Дивергент»). К нему присоединились: Лили Джеймс («Золушка», «Гордость и предубеждение и зомби»), Кевин Спейси («Карточный домик», «Красота по-американски»), Джон Бернтал из сериала «Сорвиголова» и Джеми Фокс («Джанго освобождённый», «Рэй»).

Фильм «Малыш на драйве» расскажет историю парня по имени Бейби, который без ума от музыки. Помимо хобби, у него есть работа – он принимает участие в ограблениях в качестве водителя. Во время одной из краж, однажды кое-что пошло не так, и теперь парень влип по уши.

- Изначально именно Райт должен был снимать «Человека-муравья», однако покинул проект и тут же приступил к работе над «На драйве»

- По слухам, фильм вдохновлён видеоклипом коллектива Mint Royale на песню «Blue song», режиссёром которого стал Эдгар Райт

- Фильм частично снималя в Джорджии на одной из локаций, где проходили съёмки картины «Жареные зелёные помидоры»

- «Малыш на драйве» - это первый фильм Эдгара Райта, снятый в США

- В 2016 году выходит фильм «Клуб миллиардеров», где также вместе снялись Энсел Элгорт и Кевин Спейси

Молодой парень по прозвищу Бейби обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь – это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

7.8 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 24 августа 2017
Премьера онлайн 24 октября 2017
Премьера в мире 11 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Эдгар Райт
Эдгар Райт
В ролях
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Энсел Элгорт
Энсел Элгорт
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Малыш на драйве 4 постера
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Малыш на драйве смотреть онлайн

Малыш на драйве
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Наша рецензия
«Славный малый и настоящий дьявол за рулем» - именно так о Малыше с любовью отзывается Док, его криминальный наставник, глава преступной группировки и человек, которому Малыш задолжал приличную сумму. Долг главный герой отрабатывает шофером, отдавая с каждого дела большую часть своей доли. Красиво водит, плохо врет, не снимает солнцезащитных очков и никогда не останавливает музыку в своем плеере – таким предстает герой Энсела Элгорта, откровенно получающего огромнейшее…
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Егор Соболев 25 августа 2017, 22:03
Просто обалденный фильм, куча классной и драйвовой музыки, экшен, увлекательный сюжет и взаимодействие персонажей, ждал этот фильм практически год, с момента выхода трейлера и ни капли не жалею.
Anastasia Ganina 31 августа 2017, 08:31
Let’s head West on the 20, in a car we can’t afford, with a plan we don’t have
Наконец-то добрался до российского проката фильм Малыш на драйве (Baby… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эдгар Райт написал сценарий «Малыша на драйве 2», но снять фильм может другой режиссер Постановщик пока не готов взяться за проект. 
Написать
8 ноября 2021 13:44
Конец долгому молчанию: Эдгар Райт наконец примирился с Кевином Файги Об этом режиссер рассказал в подкасте Empire.
Написать
5 февраля 2021 12:57
По мнению режиссеров: назван топ-10 лучших фильмов Джеки Чана Эдгар Райт и Гарет Эванс выбрали любимые боевики мастера экшна. 
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14 августа 2020 16:32
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