Малыш на драйве, 2017

Режиссёр Эдгар Райт уже давно обзавёлся армией преданных поклонников, с нетерпением ожидающих его новые фильмы. За его плечами, так называемая, «Трилогия Корнетто», а также провалившаяся, но от этого не менее популярная лента «Скотт Пилигрим против всех». В его новом фильме «Малыш на драйве» снялись как молодые и набирающие популярность актёры, так и ветераны кинематографа. Главную роль исполнил Энсел Элгорт («Дивергент»). К нему присоединились: Лили Джеймс («Золушка», «Гордость и предубеждение и зомби»), Кевин Спейси («Карточный домик», «Красота по-американски»), Джон Бернтал из сериала «Сорвиголова» и Джеми Фокс («Джанго освобождённый», «Рэй»).

Фильм «Малыш на драйве» расскажет историю парня по имени Бейби, который без ума от музыки. Помимо хобби, у него есть работа – он принимает участие в ограблениях в качестве водителя. Во время одной из краж, однажды кое-что пошло не так, и теперь парень влип по уши.