Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Секретный агент Секретный агент
Киноафиша Фильмы Секретный агент
Unlocked

Секретный агент, 2017

2017 / Великобритания
7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Обладатель «Золотого медведя» и режиссёр фильмов «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» и «Передвигая горы» Майкл Аптед представляет свою новую картину «Секретный агент». Главные роли исполнили небезызвестные актёры, в числе которых Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»), Майкл Дуглас («Игра», «Человек Муравей»), Орландо Блум («Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной Жемчужины», «Властелин колец: Братство кольца»), Тони Колетт («Шестое чувство»), Джон Малкович («Воздушная тюрьма», «Опасные связи») и другие.

В центре сюжета фильма «Секретный агент» - следователь ЦРУ. Её вызывают в главный штаб, чтобы допросить задержанного. Однако, получив секретную информацию, она попадает под преследование. Героине приходится бежать, а попутно ей предстоит остановить биологическую атаку, которая грозит всем жителям Лондона.

- Сценарий к фильму «Секретный агент» в 2008 году попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев

- Сценаристом картины выступил дебютант Питер О'Брайэн

- Орландо Блум, Майкл Дуглас и Джон Малкович появлялись в сериале «Специальное коллекционное издание»

Следователя ЦРУ срочно вызывают в штаб для допроса арестованного. Ей удается получить секретную информацию и быстро понять, что ее решили подставить. Она пускается в бега и обращается за помощью к старым друзьям, чтобы успеть предотвратить массированную биологическую атаку на Лондон.

7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера онлайн 29 марта 2018
Премьера в мире 27 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Майкл Аптед
Майкл Аптед
В ролях
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Орландо Блум
Орландо Блум
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Джон Малкович
Джон Малкович
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Шанхайский перевозчик
Шанхайский перевозчик (2017)
5.714286
Фильм находится в подборках
Лучшие шпионские фильмы Лучшие шпионские фильмы
Фильмы про драки Фильмы про драки
Фильмы про шпионов Фильмы про шпионов
Постер фильма Секретный агент 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Секретный агент смотреть онлайн

Секретный агент
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Шанхайский перевозчик
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
У Майкла Аптеда был сильный актерский состав, один из лучших нереализованных сценариев и благодатная почва для экспериментов. Жанр «анти-бондианы» для зрителей, уставших от бесконечных похождений агентов Mi6, но еще не насмотревшихся на истории про суперагентов, стал довольно популярен в последнее время, особенно если Бонд в юбке. Персонаж Пегги Картер, получивший собственный сериал «Агент Картер», довольно быстро из любовного интереса Капитана Америки превратился в…
Читать
Игорь Дугарев 1 мая 2017, 00:35
Не Джеймс Бонд.
В последние годы сложно назвать сколько-нибудь значительное количество наименований среди боевиков, заслуживающих пристального… Читать дальше…
Sergey Knyazev 3 мая 2017, 21:28
Старый конь, как говорится, борозды не портит.... Добротный, очень добротный фильм. "Олд скул".... Сюжет? Ну, это же боевик. Майкл Дуглас очень… Читать дальше…
Отзывы Написать
23 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Орландо Блум сломал нос Нуми Рапас на съемках "Секретного агента" Съемки боевика «Секретный агент» для Нуми Рапас превратились в настоящее испытание – актриса призналась, что в ходе работы над фильмом ее коллега по съемочной площадке, Орландо
Написать
1 мая 2017 10:28
«Киноафиша» провела предпремьерный пресс-показ фильма «Секретный агент» Вчера киноцентр «Синема 5» стал местом проведения предпремьерного показа триллера «Секретный агент», который устроили федеральный портал «Киноафиша.инфо» и
Написать
28 апреля 2017 13:26
«Киноафиша» проведёт пресс-показ фильма «Секретный агент» в Петербурге 27 апреля в киноцентре «Синема 5» состоится пресс-показ триллера «Секретный агент», который организуют федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания
Написать
25 апреля 2017 13:58
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Приложение киноафиши