Секретный агент, 2017

Обладатель «Золотого медведя» и режиссёр фильмов «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» и «Передвигая горы» Майкл Аптед представляет свою новую картину «Секретный агент». Главные роли исполнили небезызвестные актёры, в числе которых Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»), Майкл Дуглас («Игра», «Человек Муравей»), Орландо Блум («Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной Жемчужины», «Властелин колец: Братство кольца»), Тони Колетт («Шестое чувство»), Джон Малкович («Воздушная тюрьма», «Опасные связи») и другие.
В центре сюжета фильма «Секретный агент» - следователь ЦРУ. Её вызывают в главный штаб, чтобы допросить задержанного. Однако, получив секретную информацию, она попадает под преследование. Героине приходится бежать, а попутно ей предстоит остановить биологическую атаку, которая грозит всем жителям Лондона.
- Сценарий к фильму «Секретный агент» в 2008 году попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев
- Сценаристом картины выступил дебютант Питер О'Брайэн
- Орландо Блум, Майкл Дуглас и Джон Малкович появлялись в сериале «Специальное коллекционное издание»
Следователя ЦРУ срочно вызывают в штаб для допроса арестованного. Ей удается получить секретную информацию и быстро понять, что ее решили подставить. Она пускается в бега и обращается за помощью к старым друзьям, чтобы успеть предотвратить массированную биологическую атаку на Лондон.
В последние годы сложно назвать сколько-нибудь значительное количество наименований среди боевиков, заслуживающих пристального… Читать дальше…