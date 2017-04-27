Секретный агент, 2017

Обладатель «Золотого медведя» и режиссёр фильмов «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» и «Передвигая горы» Майкл Аптед представляет свою новую картину «Секретный агент». Главные роли исполнили небезызвестные актёры, в числе которых Нуми Рапас («Прометей», «Девушка с татуировкой дракона»), Майкл Дуглас («Игра», «Человек Муравей»), Орландо Блум («Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной Жемчужины», «Властелин колец: Братство кольца»), Тони Колетт («Шестое чувство»), Джон Малкович («Воздушная тюрьма», «Опасные связи») и другие.

В центре сюжета фильма «Секретный агент» - следователь ЦРУ. Её вызывают в главный штаб, чтобы допросить задержанного. Однако, получив секретную информацию, она попадает под преследование. Героине приходится бежать, а попутно ей предстоит остановить биологическую атаку, которая грозит всем жителям Лондона.