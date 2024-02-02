«Аргайл: Супершпион»: Рецензия Киноафиши

Бонд с нелепой прической (шпион Аргайл), его верный мускулистый спутник и обворожительная femme fatale. Компания суперагентов постоянно имеет дело с правительственными заговорами и подвергает свою жизнь смертельной опасности. Вырваться из пучины шпионских игр невозможно, ведь все это происходит на страницах серии романов, которую неустанно создает писательница Элли Конвей.

Скромная девушка выходит из дома только на презентации своих книг, а мужскому вниманию предпочитает компанию любимого кота. Правда, жить в спокойствии осталось совсем недолго — за Элли уже давно ведут слежку настоящие супершпионы. В своих произведениях она не раз предугадывала развитие событий в реальном криминальном мире, так что финал ее следующего творения может оказать сильнейшее влияние на расстановку сил в местном «Спектре». За последней главой, которая не сформировалась даже в голове писательницы, начинается погоня и ее жизнь становится закрученнее собственных романов.

Почерк создателя серии Kingsman Мэттью Вона угадывается молниеносно. Тут и его любовь к переизбытку слоу-моушена, и динамичные перестрелки под поп-хиты. Первые появления его приемов смотрятся весело, но Вон не может остановиться и каждые трюк или шутку повторяет вновь и вновь, полностью лишая их очарования. Удачные же находки, например вид на сражения от лица кота, снятые с помощью «рыбьего глаза», он вводит лишь в начале картины и больше ни разу к такому приему не возвращается. Кот, который был одним из главных героев рекламной кампании, лишается своей самой перспективной функции наблюдателя и превращается в игрушку для битья. Компьютерно-пушистый Альфи бессмысленно летает в кадре под градом пуль, заставляя сердце любого кошатника сжиматься в ужасе.

Аргайл: Супершпион

Пиарщики преувеличили не только важность Альфи, но и главных звезд картины. Экранное время Дуа Липы составляет от силы три минуты, а Сэмюэля Л. Джексона можно встретить лишь на одной локации. Сам Аргайл, Генри Кавилл , и вовсе выбран Воном лишь для того, чтобы высмеять его роль в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи . Похожее камео буквально на пару сцен недавно было у Брэда Питта в «Затерянном городе» . Имея абсолютно идентичную завязку с писательницей, чьи работы становятся реальностью, фильму удается выглядеть гораздо выигрышнее «Аргайла». Обе картины — комедийные сатирические боевики, но в «Затерянном городе» сюжет лаконичен, камео совершенно обоснованно, а шутки отлично работают. «Аргайл» же, при всей своей несерьезности, совершенно не смешное кино, перегруженное событиями.

У главных героев полностью отсутствует глубина характера, поэтому главный твист фильма не может вызвать «вау-эффект». Мэттью Вон входит во вкус и расставляет еще десяток твистов в придачу. Их количество не развивает динамику, а высасывает ее из картины, еще и растягивая хронометраж на почти два с половиной часа. Проект Apple TV+ со скрипом можно выдержать в домашней обстановке, но решение о кинотеатральном прокате лишает его каких-либо оправданий.

Аргайл: Супершпион

Происходящий хаос выходит за рамки экранного пространства. Первоисточник «Аргайла» действительно написан кем-то под псевдонимом Элли Конвей. Загадочная личность на обложке книги скрыта в тени, отчего интернет приписал заслуги и Джоан Роулинг, и Тейлор Свифт. То ли рекламная, то ли реальная метаистория «Аргайла» приводит только в большее замешательство, чем вызывает улыбку. Главная идея фильма, обыгрывающая эти спекуляции показом книжных и реальных шпионов, не имеет смысла. Авторы не создают контраста этих плоскостей, соединив их в один нелепый мир, лишенный остроумия.

Аргайл: Супершпион

К финальному клиффхэнгеру «Аргайла» добавляется и сцена после титров, чтобы точно убедить зрителя: продолжение будет. Одержимость франшизами уже становится современной патологией и выглядит приговором для таланта Вона. Его неумение вовремя остановиться даже в рамках одной картины приводит к появлению отдельной пугающе-шизофренической киновселенной.