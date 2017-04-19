«Перестрелка»: Рецензия Киноафиши

Свинцовый бал

С шутками про мамку и фразочками, обязанными стать крылатыми, на экраны врывается восхитительная экшен-комедия «Перестрелка». Этот фильм своеобразная фантазия на тему: а что если бы взрослые мальчики тоже играли в войнушку?

Встретились как-то две группы людей. Одни привезли деньги, вторые - оружие. Казалось бы простой обмен, который должен пройти быстро и безболезненно. Но вдруг выясняется, что двое ребят из разных сторон, накануне сцепились в клубе, и причина этой ссоры еще не решена. Слово за слово, пуля за пулей, и вот уже каждый сам за себя ищет укрытие.

Кадр из фильма «Перестрелка»

Режиссер картины - Бен Уитли - явный фанат Тарантино, Гая Ричи и Скорсезе. И если Скорсезе является продюсером «Перестрелки», то другие два режиссера никак с фильмом не связаны, но их дух на экране очевиднее чем, например, были бы субтитры. Плагиатом тут и не пахнет, речь именно о преемственности лучших традиций от таких знаменитых и новаторских мастеров кино. Бен взял за основу кое-какие фишки, но у него есть свое видение и в итоге получился симбиоз классики с такой оригинальностью, от которой веет свежестью больше чем от морского бриза.

Кадр из фильма «Перестрелка»

И оригинальностью отличился в первую очередь сюжет. Если из-за несерьезности фильма, киноакадемики не захотят увековечить его в качестве номинанта на «Оскар», то в памяти зрителей «Перестрелка» точно останется навсегда. Почти каждый раз, при просмотре новой кинокартины, у нас случается жестокий диссонанс: ожидание - реальность. Трейлер обещает одно, картина показывает другое. Но вот с «Перестрелкой» тот уникальный случай, когда трейлер это краткая версия картины. Тут просто невозможно обмануться в ожиданиях. Вы видите в трейлере, что люди на каком-то заброшенном складе прячутся в укрытиях и стреляют друг в друга, то пулями, то остроумными колкостями, это вы увидите и в кино.

Кадр из фильма «Перестрелка»

Не беспокойтесь, что устанете от полутора часа стрельбы и не увидите никакого смысла. Кто-то скажет, что это тот еще кино-аттракцион. И под эту категорию как правило попадают такие франшизы как «Форсаж», с клишированными злодеями и героями, предсказуемым сюжетом и в целом, представляющие собой серьезный тупой боевик, где даже подстреленные люди продолжают бороться с покер-фейсом. А главные герои и вовсе останутся невредимыми, даже если в них будут стрелять в упор из пулемета. «Перестрелка» - это действительно комедия, подкрепленная реальными историями о перестрелках, поэтому абсолютно каждый герой отхватил свою долю свинца и оповещал об этом матом.

Кадр из фильма «Перестрелка»

Актерский состав может просто выступать вместо рекламы. Бри Ларсон, гордая обладательница «Оскара» и звания «Капитан Марвел», один из лучших ирландских актеров - Киллиан Мерфи, Арми Хаммер, который сыграл в этом фильме свою лучшую роль, Шарлто Копли и многие другие, не просто изобразили готовых персонажей, они их преобразовали. По мере того, как тот или иной актер соглашался на роль, создатели фильма специально подгоняли образы под них. И такой принцип работы помог создать совершенно необычных и запоминающихся персонажей. Это не какие-то карикатурные плохие и хорошие ребята, это не те образы, которые вы можете увидеть в каждом третьем боевике. Это какой-то шедевральный микс из реализма, комедии и абсурда.

Кадр из фильма «Перестрелка»

Хотя большую часть времени слово дано оружию, мастерски прописанные остроумные диалоги героев, способны затмить шум стрельбы. И как ни странно, но на этот раз можно хвалить переводчиков. Никакой привычной боли от дубляжа вы тут не испытаете. Разговорный язык, фразы, которые были переведены максимально точно, но с учетом привычки аудитории, всё это на высшем уровне.

Для сюжета выбрана эпоха 70х годов, в первую очередь, чтобы не попадать в цифровую эру. Героям нельзя было иметь мобильные телефоны, чтобы не разрешить ситуацию звонком по мобильному. Но в этом буйстве красок в одежде, брюк клеш и моды на смешные пушистые усы и прически, есть и более глубокий смысл. Эдакий налет хиппи стайла помогает боевику склониться в жанр комедии, сделать всё действо абсурднее и добавить лёгкость, которая превращает просмотр «Перестрелки» в удовольствие и релакс.

Кадр из фильма «Перестрелка»

«У каждого из нас есть набор определенных представлений о себе, но крайне редко людям выпадает возможность проверить, верны ли они. Можно думать, что ты великий герой, а потом обнаружить, что на самом деле ты последний трус. Или считать себя хорошим человеком, в то время как в реальности ты злобная сволочь. Было очень любопытно наблюдать за тем, как характер героев был вынужден проявляться в каких-то их крошечных действиях, например: а что, если подползти вот сюда? Что будет, если подняться по этим ступенькам? Что случится, если я доберусь до телефона? Именно такова была моя задумка – показать, как совершенно ничтожные решения приводят к ужасным, сокрушительным последствиям» - говорит режиссер Бен Уитли и открывает глаза на более глубокую мысль, но мало кто так взглянет на сюжет. Если сопоставлять себя с героями, то большинство почувствует себя тем, который кричит: «пацаны, я забыл за кого я!».

«Перестрелке» можно написать множество хвалебных од, но неужели нужен еще какой-то аргумент, кроме того, что самому Мартину Скорсезе приглянулся этот фильм?

Бариева Лилия

В российском прокате с 27 апреля 2017 года

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