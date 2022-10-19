«Я иду искать. Королевская игра»: Рецензия Киноафиши

Группа бандитов промышляет мелкими кражами по наводке различных скупщиков. Воруют они всегда определенные ценности и не обчищают дома под ноль. Новой целью становится старый ритуальный нож, который хранится в загородном особняке местных богачей. На первый взгляд, это может стать самым легким делом в карьере домушников. Отличная точка, чтобы заработать много денег и завязать с преступностью. Вот только заказ оказывается подставой. Хозяева прячутся в доме и поджидают гостей. Бандиты сами превращаются в добычу, а группа аристократов собирается отправиться на настоящую охоту. Они седлают лошадей, расставляют ловушки и выпускают гончих, чтобы просто развлечься на очередных выходных.

«Я иду искать. Королевская игра» начинается довольно непривычно, с очень долгого вступления. Нас постепенно знакомят с героями и позволяют подглядеть за предыдущим, успешным ограблением. К моменту начала охоты мы уже будем хорошо понимать характеры всех четырех персонажей. Никто не перетягивает одеяло на себя, окончательно сбивая с толку. Это позволяет создать интригу, не давая подсказок и намеков о порядке смертей. В какой-то момент даже появляется ощущение, что погибнут все, позволив этой безумной семейке в очередной раз остаться безнаказанной.

Сюжет представляет собой вариацию классической охоты на лис. Компания воров превращается в простую дичь, которую пытаются загнать в угол и убить — веселья ради. Им даже дают неплохую фору, чтобы оставить призрачные шансы и самим насладиться их поисками. Единственное подготовленное препятствие — раскиданные медвежьи капканы. Такой подход позволяет картине избежать откровенно глупых моментов и не превращает героев в типичных участников подростковых хорроров, самостоятельно испытывающих судьбу. Они не лезут на рожон и не стремятся приблизить свою смерть, а бегут при первых звуках опасности.

Я иду искать. Королевская игра

Неожиданными вышли и главные злодеи. Они не выглядят банальными психопатами и оказываются простыми богачами, помешанными на аристократизме и ощущении собственной вседозволенности. Как будто весь мир лежит тяжелым бременем на их плечах, позволяя изредка выпускать пар в любой удобной форме. В какой-то момент и в их компании возникают разногласия. Тут на первый план выходит приверженность традициям. Такое психологическое оправдание, которое превращает богачей из реальных убийц в простых охотников. Самого яркого аристократа сыграл Джеймс Лэнс, уже показавший свои британские манеры в сериале «Тед Лассо». Именно он исполнил роль журналиста The Independent Трента Кримма. Здесь он слетает с катушек и буквально ощущает себя волком из сказки «Три поросенка».

Интересно картина использует время. Все начинается ночью, когда проще всего нагнетать ужас. Но темное время оказывается самым защищенным для героев. Страшное случается именно днем. Пугают здесь не скримерами, а постоянным ощущением преследования. На фоне слышны горны, лай собак и стук копыт лошадей. Кажется, даже саундтрек усиливает эти ощущения, пытаясь держать ритм и такт этих звуков. Очень быстро начинаешь верить, что выхода нет и тебя все равно настигнет неминуемая участь.

Я иду искать. Королевская игра

Фильм «Я иду искать. Королевская игра» нельзя назвать страшным. Это триллер о выживании с очень жестокими и кровавыми расправами. Пугает здесь приближающаяся угроза, которая постоянно дышит тебе в спину. Главные герои действительно пытаются искать выход и думать, а не принимать гору спорных решений. Интересными вышли и злодеи-аристократы. Их образы оказываются не безумными и создают интригу. Хотя в финале все опять скатывается в банальное расслоение общества и противостояние богатых против бедных.