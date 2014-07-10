«Превосходство»: Рецензия Киноафиши

«Говорят, в Бостоне еще есть электричество, а в Денвере – работающие телефоны», – меланхолически замечает голос Пола Беттани, пока зрачок камеры вглядывается в жизнерадостную растительность посреди мегаполисов и в то, как некий молодой человек непринужденно подпирает дверь ноутбуком, который теперь ни на что другое не годен. «Техногенный апокалипсис, не иначе», – смекает догадливый зритель. И точно: вскоре выясняется, что еще пять лет назад все работало, но, после того как Джонни Депп, убитый полонием (очень актуальный в современной политике химический элемент!), переселился в компьютерную реальность, дела пошли на ладан и вразнос – и компьютерную реальность пришлось отключить. Вместе с электричеством и Джонни Деппом…

Так два дебютанта – режиссер Уолли Пфистер, постоянный оператор Кристофера Нолана, и сценарист Джек Паглен – представляют себе научную антиутопию. Они всерьез полагают, что «разум есть последовательность электрических импульсов», что «искусственный мозг способен на самосознание», что эмоции определяются балансом окситоцина и серотонина и т. п. Сведя таким нехитрым способом сознание человека к сумме его гормонов и электрических сигналов, они весь фильм бьются над неразрешимой загадкой: можно адекватно оцифровать эту сумму гормонов и сигналов или нельзя? поместится баланс окситоцина и серотонина внутрь процессора или не поместится? как в компьютере поведет себя сбалансированный покойник после оцифровки? И дабы показать, что всё у них строго по-научному, Пфистер & Паглен щеголяют терминами «сингулярность» и «трансцендентность» (заглавное Transcendence (не путать с Transporter и Transformers!) означает не только «превосходство» и «преодоление», но и, нетрудно догадаться, «трансцендентность»: слово знатное, весомое, умное, таким можно не только за пояс заткнуть, но и на дуэли убить, чего доброго). А в качестве иллюстрации этой самой трансцендентности Пол Беттани сидит возле компьютеров, внутри которых оцифровывается Депп, и что-то усердно паяет (!), всем своим видом демонстрируя: мол, мы тоже не лыком шиты, знаем, как делаются сингулярности в порядочном обществе…

И действительно, поначалу как будто бы даже складывается некий намек на одну из классических антиутопий. Ожившая на мониторе голова Джонни Деппа, исполняющая роли сразу и Газонокосильщика, и Гудвина, и Профессора Доуэля, заявляет: «Мне нужен доступ к финансовым рынкам» (нормальное такое желание у человека после смерти), вслед за чем принимается формировать идеальное общество из пролеченных окрестных обитателей, которые отныне «улучшены, модифицированы и объединены». Но тут Пфистер & Паглен спохватываются: как же так, ведь герой Деппа – хороший, он хотел изобрести лекарство против рака и козней Альцгеймера, и жена у него хорошая, и она его очень любит, и он ее тоже очень любит, даже, чтоб ей не было одиноко, заботливо похрустывает едой на семейном ужине, хоть и умер несколько месяцев назад. И вопрос только в том, все ли необходимое оцифровалось и не оцифровалось ли чего лишнего. А вспомнив это, создатели «Превосходства», закрывая глаза на все тоталитарные поползновения говорящей головы, изливают в финале – поверх почти двухчасовой вялотекущей меланхолии – такую несказáнную благость, что сюжет распадается начисто, хороня последние остатки двигавшего им конфликта и оставляя в некотором недоумении: из-за чего, собственно, был весь сыр-бор?..

Сергей Терновский