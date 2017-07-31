«Малыш на драйве»: Рецензия Киноафиши

Кто ты без своего железного коня?

«Славный малый и настоящий дьявол за рулем» - именно так о Малыше с любовью отзывается Док, его криминальный наставник, глава преступной группировки и человек, которому Малыш задолжал приличную сумму. Долг главный герой отрабатывает шофером, отдавая с каждого дела большую часть своей доли. Красиво водит, плохо врет, не снимает солнцезащитных очков и никогда не останавливает музыку в своем плеере – таким предстает герой Энсела Элгорта, откровенно получающего огромнейшее удовольствие от своей роли.

Кадр из фильма «Малыш на драйве»

Режиссер «Скотта Пилигрима против всех» Эдгар Райт не смог устоять перед соблазном и не поместить в центр очередной подростковый характер – то, что удается ему лучше всего. Герой Элгорта, явно уже давно распрощавшийся со школьной скамьей, все равно остался в душе подростком с его бунтарскими замашками, вызывающим поведением, так раздражающим взрослых напарников, и неожиданной ранимостью и идеализмом. Последняя черта странно сочетается с некоторой иронией в его поведении, что и становится ведущей мелодией повествования. Малыш – яркий музыкальный взрыв, катализатор, важное звено в криминальной цепи и при этом все же малыш. Подобранный Райтом каст актеров ощутимо стимулирует Калеба из «Дивергента» усложнять свою роль, постоянно подсматривать нюансы актерской игры у более опытных Спейси и Фокса. Элгорт, хоть и уступает по мастерству в некоторых сценах своим коллегам, все равно упрямо продолжает пытаться играть с ними на одном уровне. Малыш всегда на пределе – и как персонаж, и как актер; именно это позволяет драйву перенестись из названия в сюжет, ощущаться физически, выливаться с экрана на зрителя под невероятно подобранный Стивеном Прайсом музыкальный аккомпанемент. Музыка здесь, ни больше ни меньше, – полноценный персонаж, благодаря которому повествование затягивает с головой, а время проходит незаметно.

Кадр из фильма «Малыш на драйве»

Музыка – уже не простое лекарство от тиннитуса, но верная напарница главного героя. А еще – способ обойти искушение развернуть всю мощь умственных способностей того же Дока в скучной болтологии и бесконечный кладезь забавных ситуаций, позволяющих еще подчеркнуть различие характеров персонажей. В сочетании с качественной операторской работой и монтажом фильм порой больше напоминает клип, что не так уж и плохо, если вспомнить «Меч короля Артура» Гая Ричи, и воспринимается куда комфортнее «Трех иксов» и «Форсажа». Здесь же идет в плюс и выбор главного героя: хоть и тема сотрудничества юного гения со взрослой организацией уже не нова в кинематографе, «Малыш на драйве» выделяется, позволяя аудитории отдохнуть от изобилующего эстрогенами Дизеля, бессмысленности и плоскости происходящего на экране в угоду подчеркивания в очередной раз улетной крутости главного героя.

Кадр из фильма «Малыш на драйве»

Малыш – простой и понятный; прост и понятен сюжет: Райт не стремится удивить неожиданными решениями и экстравагантными сюжетными поворотами. Уже испробованная предшественниками завязка, стимул в виде «но все изменилось с появлением женщины», очевидный моральный выбор в экстремальных условиях и правдоподобно написанные характеры персонажей, которые качественно отыгрываются актерами – всем этим искушенного зрителя уже не удивить. Но есть что-то романтическое в необходимости хипстера-героя победить всех врагов, преодолеть все преграды ради своей дамы сердца, используя не только свои феноменальные способности водителя, но и доказывая, что он и без железного коня чего-то стоит. Правда, сценарий слишком сильно сделал акцент на рыцарстве Малыша, отчего ощутимо просела сама любовная линия с Деборой. Впрочем, как и всегда, любовь – лишь стимул для того, чтобы двигаться дальше, никак не способ и не самоцель.

Кадр из фильма «Малыш на драйве»

Драматизм, ирония, ставка на динамику с помощью симбиоза музыки и кадров, нарастание саспенса и сгущение красок к концу фильма – Райт в своем первом снятом в США фильме разворачивается во всю мощь. Сочетание смерти и шуток, драмы и юмора с несомненным мастерством всей съемочной группы дарит вторую жизнь блокбастерам про погони на машинах, а пародийность и откровенные отсылки на популярные произведения и мемы оказывают мощное вовлекающее воздействие на аудиторию.

«Малыш на драйве» - фильм-встряска, заряжающий энергией, оставляющий после себя приятное послевкусие и более 50 новых треков в плейлисте.

Галина Потапова

В российском прокате с 24 августа 2017 года

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