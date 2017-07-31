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Киноафиша Рецензии «Малыш на драйве»: Рецензия Киноафиши

«Малыш на драйве»: Рецензия Киноафиши

31 июля 2017 00:00
«Малыш на драйве»: Рецензия Киноафиши
Кто ты без своего железного коня?

«Славный малый и настоящий дьявол за рулем» - именно так о Малыше с любовью отзывается Док, его криминальный наставник, глава преступной группировки и человек, которому Малыш задолжал приличную сумму. Долг главный герой отрабатывает шофером, отдавая с каждого дела большую часть своей доли. Красиво водит, плохо врет, не снимает солнцезащитных очков и никогда не останавливает музыку в своем плеере – таким предстает герой Энсела Элгорта, откровенно получающего огромнейшее удовольствие от своей роли.

Кадр из фильма «Малыш на драйве»
Кадр из фильма «Малыш на драйве»

Режиссер «Скотта Пилигрима против всех» Эдгар Райт не смог устоять перед соблазном и не поместить в центр очередной подростковый характер – то, что удается ему лучше всего. Герой Элгорта, явно уже давно распрощавшийся со школьной скамьей, все равно остался в душе подростком с его бунтарскими замашками, вызывающим поведением, так раздражающим взрослых напарников, и неожиданной ранимостью и идеализмом. Последняя черта странно сочетается с некоторой иронией в его поведении, что и становится ведущей мелодией повествования. Малыш – яркий музыкальный взрыв, катализатор, важное звено в криминальной цепи и при этом все же малыш. Подобранный Райтом каст актеров ощутимо стимулирует Калеба из «Дивергента» усложнять свою роль, постоянно подсматривать нюансы актерской игры у более опытных Спейси и Фокса. Элгорт, хоть и уступает по мастерству в некоторых сценах своим коллегам, все равно упрямо продолжает пытаться играть с ними на одном уровне. Малыш всегда на пределе – и как персонаж, и как актер; именно это позволяет драйву перенестись из названия в сюжет, ощущаться физически, выливаться с экрана на зрителя под невероятно подобранный Стивеном Прайсом музыкальный аккомпанемент. Музыка здесь, ни больше ни меньше, – полноценный персонаж, благодаря которому повествование затягивает с головой, а время проходит незаметно.

Кадр из фильма «Малыш на драйве»
Кадр из фильма «Малыш на драйве»

Музыка – уже не простое лекарство от тиннитуса, но верная напарница главного героя. А еще – способ обойти искушение развернуть всю мощь умственных способностей того же Дока в скучной болтологии и бесконечный кладезь забавных ситуаций, позволяющих еще подчеркнуть различие характеров персонажей. В сочетании с качественной операторской работой и монтажом фильм порой больше напоминает клип, что не так уж и плохо, если вспомнить «Меч короля Артура» Гая Ричи, и воспринимается куда комфортнее «Трех иксов» и «Форсажа». Здесь же идет в плюс и выбор главного героя: хоть и тема сотрудничества юного гения со взрослой организацией уже не нова в кинематографе, «Малыш на драйве» выделяется, позволяя аудитории отдохнуть от изобилующего эстрогенами Дизеля, бессмысленности и плоскости происходящего на экране в угоду подчеркивания в очередной раз улетной крутости главного героя.

Кадр из фильма «Малыш на драйве»
Кадр из фильма «Малыш на драйве»

Малыш – простой и понятный; прост и понятен сюжет: Райт не стремится удивить неожиданными решениями и экстравагантными сюжетными поворотами. Уже испробованная предшественниками завязка, стимул в виде «но все изменилось с появлением женщины», очевидный моральный выбор в экстремальных условиях и правдоподобно написанные характеры персонажей, которые качественно отыгрываются актерами – всем этим искушенного зрителя уже не удивить. Но есть что-то романтическое в необходимости хипстера-героя победить всех врагов, преодолеть все преграды ради своей дамы сердца, используя не только свои феноменальные способности водителя, но и доказывая, что он и без железного коня чего-то стоит. Правда, сценарий слишком сильно сделал акцент на рыцарстве Малыша, отчего ощутимо просела сама любовная линия с Деборой. Впрочем, как и всегда, любовь – лишь стимул для того, чтобы двигаться дальше, никак не способ и не самоцель.

Кадр из фильма «Малыш на драйве»
Кадр из фильма «Малыш на драйве»

Драматизм, ирония, ставка на динамику с помощью симбиоза музыки и кадров, нарастание саспенса и сгущение красок к концу фильма – Райт в своем первом снятом в США фильме разворачивается во всю мощь. Сочетание смерти и шуток, драмы и юмора с несомненным мастерством всей съемочной группы дарит вторую жизнь блокбастерам про погони на машинах, а пародийность и откровенные отсылки на популярные произведения и мемы оказывают мощное вовлекающее воздействие на аудиторию.

«Малыш на драйве» - фильм-встряска, заряжающий энергией, оставляющий после себя приятное послевкусие и более 50 новых треков в плейлисте.

Галина Потапова

В российском прокате с 24 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Малыш на драйве»

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