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Леонард Нимой
Leonard Nimoy
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Леонард Нимой
Леонард Нимой
Leonard Nimoy
Дата рождения
26 марта 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
27 февраля 2015
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Звездный путь
(1966)
8.2
Грань
(2008)
8.0
Теория большого взрыва
(2007)
Фильмография Леонард Нимой
7.8
Ради Спока
For the Love of Spock
документальный
2016, Канада / США
7.3
Стартрек: Возмездие
Star Trek Into Darkness
боевик, фантастика, приключения
2013, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Замбезия
Zambezia
комедия, анимация
2012, ЮАР
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7.1
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Transformers: The Dark Of The Moon
приключения, боевик, фантастика
2011, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.8
Звездный путь
Star Trek
боевик, фантастика, драма
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.2
Грань
драма, боевик, фантастика
2008, США
8
Теория большого взрыва
комедия
2007, США
7.4
Атлантида: затерянный мир
Atlantis: The Lost Empire
анимация, приключения, сказка, семейный
2001, США
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Новости о Леонард Нимой
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