Леонард Нимой

Трансформеры 3: Темная сторона Луны Transformers: The Dark Of The Moon
приключения, боевик, фантастика 2011, США
Повелитель страниц The Pagemaster
семейный, приключения, анимация, детектив, фэнтези 1994, США
Звездный путь VI: неоткрытая страна Star Trek VI: The Undiscovered Country
боевик, фантастика, триллер, мистика 1991, США
Звёздный путь 5: Последний рубеж Star Trek V: The Final Frontier
боевик, приключения, фэнтези 1989, США
Трое мужчин и младенец Three Men and a Baby
мелодрама, комедия, детектив 1987, США
Звёздный путь 4: Дорога домой Star Trek IV: The Voyage Home
приключения, комедия, фантастика 1986, США
Звёздный путь 3: В поисках Спока Star Trek III: The Search for Spock
боевик, приключения, фантастика 1984, США
Звёздный путь 2: Гнев Хана Star Trek II: The Wrath of Khan
боевик, приключения, фантастика 1982, США
Звёздный путь: Фильм Star Trek: The Motion Picture
приключения, мистика, фантастика 1979, США
Вторжение похитителей тел Invasion of the Body Snatchers
ужасы, фантастика 1978, США
Звездный путь
боевик, приключения, фантастика 1966, США