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Леонард Нимой
Леонард Нимой Leonard Nimoy
Киноафиша Персоны Леонард Нимой

Леонард Нимой

Leonard Nimoy

Дата рождения
26 марта 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
27 февраля 2015
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США

Популярные фильмы

Грань
Грань (2008)
8.272727
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
Трансформеры 3: Темная сторона Луны (2011)
7.921875
Звёздный путь 2: Гнев Хана
Звёздный путь 2: Гнев Хана (1982)
7.7

Фильмография Леонард Нимой

Жанр
Год
Все 13 Фильмы 11 Сериалы 2 Актер 12 Режиссер 3
Замбезия 6.5
Замбезия Zambezia
комедия, анимация 2012, ЮАР
Трансформеры 3: Темная сторона Луны 7.9
Трансформеры 3: Темная сторона Луны Transformers: The Dark Of The Moon
приключения, боевик, фантастика 2011, США
Смотрите за 1
Грань 8.3
Грань
драма, боевик, фантастика 2008, США
Повелитель страниц 7.6
Повелитель страниц The Pagemaster
семейный, приключения, анимация, детектив, фэнтези 1994, США
Звездный путь VI: неоткрытая страна 7.1
Звездный путь VI: неоткрытая страна Star Trek VI: The Undiscovered Country
боевик, фантастика, триллер, мистика 1991, США
Звёздный путь 5: Последний рубеж 5.5
Звёздный путь 5: Последний рубеж Star Trek V: The Final Frontier
боевик, приключения, фэнтези 1989, США
Трое мужчин и младенец 6.8
Трое мужчин и младенец Three Men and a Baby
мелодрама, комедия, детектив 1987, США
Звёздный путь 4: Дорога домой 7.3
Звёздный путь 4: Дорога домой Star Trek IV: The Voyage Home
приключения, комедия, фантастика 1986, США
Звёздный путь 3: В поисках Спока 6.7
Звёздный путь 3: В поисках Спока Star Trek III: The Search for Spock
боевик, приключения, фантастика 1984, США
Звёздный путь 2: Гнев Хана 7.7
Звёздный путь 2: Гнев Хана Star Trek II: The Wrath of Khan
боевик, приключения, фантастика 1982, США
Звёздный путь: Фильм 6.4
Звёздный путь: Фильм Star Trek: The Motion Picture
приключения, мистика, фантастика 1979, США
Вторжение похитителей тел 7.4
Вторжение похитителей тел Invasion of the Body Snatchers
ужасы, фантастика 1978, США
Звездный путь
Звездный путь
боевик, приключения, фантастика 1966, США
Новости о Леонард Нимой
Фестиваль американского кино «Амфест»
Фестиваль американского кино «Амфест»
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