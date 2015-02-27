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Леонард Нимой
Леонард Нимой Leonard Nimoy
Киноафиша Персоны Леонард Нимой

Леонард Нимой

Leonard Nimoy

Дата рождения
26 марта 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
27 февраля 2015
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Актерское амплуа
Фантастический герой, Путешественник, Герой боевиков

Популярные фильмы

Звездный путь 8.2
Звездный путь (1966)
Грань 8.2
Грань (2008)
Теория большого взрыва 8.0
Теория большого взрыва (2007)

Фильмография Леонард Нимой

Ради Спока 7.8
Ради Спока For the Love of Spock
документальный 2016, Канада / США
Стартрек: Возмездие 7.3
Стартрек: Возмездие Star Trek Into Darkness
боевик, фантастика, приключения 2013, США
Смотреть трейлер Рецензия
Замбезия 6.2
Замбезия Zambezia
комедия, анимация 2012, ЮАР
Смотреть трейлер
Трансформеры 3: Темная сторона Луны 7.1
Трансформеры 3: Темная сторона Луны Transformers: The Dark Of The Moon
приключения, боевик, фантастика 2011, США
Смотреть трейлер Рецензия
Звездный путь 7.8
Звездный путь Star Trek
боевик, фантастика, драма 2009, США
Смотреть трейлер Рецензия
Грань 8.2
Грань
драма, боевик, фантастика 2008, США
Теория большого взрыва 8
Теория большого взрыва
комедия 2007, США
Атлантида: затерянный мир 7.4
Атлантида: затерянный мир Atlantis: The Lost Empire
анимация, приключения, сказка, семейный 2001, США
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Новости о Леонард Нимой
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