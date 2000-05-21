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Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
John Gielgud
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Джон Гилгуд
John Gielgud
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Дата рождения
14 апреля 1904
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
21 мая 2000
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Джон Гилгуд
Родился 14 апреля, 1904 года, Южный Кенсингтон, Лондон, Англия
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Фильмография Джон Гилгуд
Дом призраков
ужасы, драма, мистика
1995, Великобритания / США
6.0
Первый рыцарь
приключения, драма
1995, США
6.0
Книги Просперо
драма, фэнтези
1991, Великобритания / Нидерланды / Франция / Италия / Япония
6.0
Предатель
триллер
1986, Великобритания
6.0
Беспокойное сердце
1985, США / Великобритания
6.0
Скандальный
комедия
1984, Великобритания / США
4.0
Далекие шатры
исторический, драма, мелодрама
1984, Великобритания / США
6.0
Ганди
драма, исторический, биография
1982, Великобритания / Индия
8.0
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