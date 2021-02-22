Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Glenda Jackson
О персоне
Фильмография
Новости
Гленда Джексон
Glenda Jackson
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 мая 1936
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Биркенхед, Великобритания
Биография Гленда Джексон
Развернуть
Фильмография Гленда Джексон
Роман служанки
драма
2021, Великобритания
5.0
Последний танец Саломеи
драма, комедия, биография
1988, Великобритания
6.0
Сахаров
драма, биография
1984, США / Великобритания
6.0
Семейный доктор
комедия, драма, мелодрама
1978, США
6.0
Несравненная Сара
биография, драма
1976, Великобритания
5.0
Тройное эхо
военный
1972, Великобритания
7.0
Такова спортивная жизнь
спорт, драма
1963, Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Майкл Кейн и Гленда Джексон сыграют главные роли в фильме о ветеране войны, сбежавшем из дома престарелых
В основу фильма ляжет реальная история, произошедшая в 2014 году.
Написать
22 февраля 2021 15:25
Не только «Чернобыль»: объявлены лауреаты премии BAFTA TV Awards 2020
Лучшим мини-сериалом признан сериал HBO «Чернобыль».
Написать
3 августа 2020 10:56
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне