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Джадд Херш
Джадд Херш
Judd Hirsch
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Джадд Херш
Judd Hirsch
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Дата рождения
15 марта 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Бронкс, Нью-Йорк, США
Рост
179 см
Биография Джадда Херша
Родился 15 марта 1935 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джадда Херша
Фабельманы
драма
2022, США
0.0
Неограненные алмазы
криминал, драма, комедия
2019, США
7.0
Молодость по страховке
драма, комедия, боевик
2015, США
7.0
Где бы ты ни был
триллер, криминал, драма
2011, Франция / Италия / Ирландия
7.0
Игры разума
мистика, драма, биография
2001, США
8.0
Обыкновенные люди
драма
1980, США
7.0
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31 января 2022 15:44
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14 ноября 2016 11:07
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