Содержание:

Дэнни ДеВито – Фильмы

Дэнни ДеВито – Пингвин

Дэнни ДеВито – Личная жизнь

Американский актер и режиссер Дэниэл Майкл ДеВито-младший родился 17 ноября 1944 года в Нептун Тауншип, штат Нью-Джерси, США. Отец – Дэниэл ДеВито-старший – бизнесмен, мать – Джулия Мочелло. Дэниэл был младшим ребенком в семье, у него есть две старшие сестры. Родители ДеВито переехали в США из южной Италии. Дэниэл-младший получил католическое образование. По настоянию отца обучался в школе-интернате. Затем поступил в Американскую академию Драматических искусств. Играл в постановках театрального центра Юджина О͑Нила в Коннектикуте.

Дэнни ДеВито – Фильмы

Первое появление Дэ Вито в кино состоялось в 1970 году в картине «Стеклянные мечты», где он сыграл Слизняка. Первой заметной ролью артиста стал образ Мартини в ленте Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». В 1983 году ДеВито вновь встретился с Джеком Николсоном на съемочной площадке: в этот раз актеры были задействованы в мелодраме «Язык нежности».

В 1984 вышла приключенческая мелодрама Роберта Земекиса «Роман с камнем» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях. В этой картине ДеВито сыграл в картине торговца краденым антиквариатом Ральфа. Роль коротышки-гангстера стала его визитной карточкой. ДеВито, Дуглас и Тернер снялись в продолжениях картины «Жемчужина Нила» (1985) и «Война Роузов» (1989). Заключительную часть серии ДеВито срежиссировал сам.

К слову, режиссерский дебют ДеВито состоялся в 1984 году. Первой работой ДеВито-постановщика стала комедия «Могол», рассказывающая про молодого сценариста-неудачника. Затем последовала пародия на фильм Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде»: в черной комедии «Сбрось маму с поезда» (1987) в паре с ДеВито сыграл Билли Кристал. Дэнни продолжал режиссировать фильмы: «Хоффа», «Матильда», «Убить Смуччи», «Дюплекс». «Война Роузов» и «Матильда» были успешны в прокате и получили одобрение критиков.

Следующим заметным проектом с участием ДеВито стала комедия «Близнецы» (1988), где он играл в паре с Арнольдом Шварценеггером. Лента рассказывает о двух разнояйцевых близнецах, на которых поставили социальный эксперимент: разлучили и вырастили в разных условиях.

Дэ Вито часто появляется в телесериалах. Наиболее известным проектом с его участием стал сериал «Такси» (1978-1983), в котором актер сыграл диспетчера службы такси Луи де Пальма. Кроме того, ДеВито получил роль в основном составе сериала «В Филадельфии всегда солнечно».

Дэнни ДеВито – Пингвин

В 1992 году вышел фильм Тима Бертона «Бэтмен возвращается», снятый по мотивам комиксов DC. Супергероя Бэтмена в картине сыграл Майкл Китон, а роль главного злодея Освальда Кобблпота, также известного как Пингвин, досталась Дэнни ДеВито. Его персонаж является генетическим мутантом, от которого богатые родители избавились, сбросив ребенка в канализацию. Освальд попал на воспитание к пингвинам. С детства вел себя очень агрессивно. Прозвище Пингвин получил из-за внешней схожести с этой птицей.

Дэнни ДеВито – Личная жизнь

ДеВито женат на комедийной актрисе Ри Перлман. У супругов трое детей: Люси Чет, Грейс Фан и Джейкоб Дэниэл. Супруги несколько раз расставались и жили отдельно.