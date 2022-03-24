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Дэнни ДеВито

Danny DeVito
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито Danny DeVito
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Дата рождения
17 ноября 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Ри Перлман
Ри Перлман
состоят в браке
Биография Дэнни ДеВито

Содержание:

Дэнни ДеВито – Фильмы
Дэнни ДеВито – Пингвин
Дэнни ДеВито – Личная жизнь

Американский актер и режиссер Дэниэл Майкл ДеВито-младший родился 17 ноября 1944 года в Нептун Тауншип, штат Нью-Джерси, США. Отец – Дэниэл ДеВито-старший – бизнесмен, мать – Джулия Мочелло. Дэниэл был младшим ребенком в семье, у него есть две старшие сестры. Родители ДеВито переехали в США из южной Италии. Дэниэл-младший получил католическое образование. По настоянию отца обучался в школе-интернате. Затем поступил в Американскую академию Драматических искусств. Играл в постановках театрального центра Юджина О͑Нила в Коннектикуте.

Дэнни ДеВито – Фильмы

Первое появление Дэ Вито в кино состоялось в 1970 году в картине «Стеклянные мечты», где он сыграл Слизняка. Первой заметной ролью артиста стал образ Мартини в ленте Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». В 1983 году ДеВито вновь встретился с Джеком Николсоном на съемочной площадке: в этот раз актеры были задействованы в мелодраме «Язык нежности».

В 1984 вышла приключенческая мелодрама Роберта Земекиса «Роман с камнем» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях. В этой картине ДеВито сыграл в картине торговца краденым антиквариатом Ральфа. Роль коротышки-гангстера стала его визитной карточкой. ДеВито, Дуглас и Тернер снялись в продолжениях картины «Жемчужина Нила» (1985) и «Война Роузов» (1989). Заключительную часть серии ДеВито срежиссировал сам.

К слову, режиссерский дебют ДеВито состоялся в 1984 году. Первой работой ДеВито-постановщика стала комедия «Могол», рассказывающая про молодого сценариста-неудачника. Затем последовала пародия на фильм Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде»: в черной комедии «Сбрось маму с поезда» (1987) в паре с ДеВито сыграл Билли Кристал. Дэнни продолжал режиссировать фильмы: «Хоффа», «Матильда», «Убить Смуччи», «Дюплекс». «Война Роузов» и «Матильда» были успешны в прокате и получили одобрение критиков.

Следующим заметным проектом с участием ДеВито стала комедия «Близнецы» (1988), где он играл в паре с Арнольдом Шварценеггером. Лента рассказывает о двух разнояйцевых близнецах, на которых поставили социальный эксперимент: разлучили и вырастили в разных условиях.

Дэ Вито часто появляется в телесериалах. Наиболее известным проектом с его участием стал сериал «Такси» (1978-1983), в котором актер сыграл диспетчера службы такси Луи де Пальма. Кроме того, ДеВито получил роль в основном составе сериала «В Филадельфии всегда солнечно».

Дэнни ДеВито – Пингвин

В 1992 году вышел фильм Тима Бертона «Бэтмен возвращается», снятый по мотивам комиксов DC. Супергероя Бэтмена в картине сыграл Майкл Китон, а роль главного злодея Освальда Кобблпота, также известного как Пингвин, досталась Дэнни ДеВито. Его персонаж является генетическим мутантом, от которого богатые родители избавились, сбросив ребенка в канализацию. Освальд попал на воспитание к пингвинам. С детства вел себя очень агрессивно. Прозвище Пингвин получил из-за внешней схожести с этой птицей.

Дэнни ДеВито – Личная жизнь

ДеВито женат на комедийной актрисе Ри Перлман. У супругов трое детей: Люси Чет, Грейс Фан и Джейкоб Дэниэл. Супруги несколько раз расставались и жили отдельно.

Интересные факты о Дэнни ДеВито

- Прежде чем стать киноактером ДеВито окончил парикмахерскую академию, после чего работал в парикмахерской своего отца.

- Дэнни ДеВито – вегетарианец.

- Кинокомпания, основанная Дэнни ДеВито, выпустила фильм «Криминальное чтиво».

- Рост Дэнни Дэ Вито составляет 152 см. Маленький рост актера является следствием редкого генетического заболевания – болезни Файербанка.

- ДеВито озвучил свою роль в анимационном фильме «Лоракс» на английском, русском, испанском, итальянском и немецком языках.

Фильмография Дэнни ДеВито
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями
драма, семейный, фэнтези 2023, США
0.0
Гарри Хафт: Последний бой
Гарри Хафт: Последний бой
биография 2021, Канада / Венгрия / США
6.0
Айван, единственный и неповторимый
Айван, единственный и неповторимый
анимация, комедия, фэнтези, семейный 2019, США
6.0
Дамбо
Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.0
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.0
Смолфут
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.0
Зверокрекеры
Зверокрекеры
анимация, семейный, детский 2017, США / Испания / Корея
6.0
Такса
Такса
комедия 2016, США
6.0
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Написать
24 марта 2022 14:56
Чудеса мультивселенной: цифровой художник BossLogic изобразил Дэнни ДеВито в образе Росомахи Иллюстратор добавил 77-летнему актеру адамантиевые когти и каноничную прическу.
Написать
16 февраля 2022 15:34
Крис Пайн сыграет главную роль в своем режиссерском дебюте Проект характеризуют как смесь «Большого Лебовски» и классического лос-анджелесского нуара в ярком настроении «Ла-Ла Ленда».
Написать
9 февраля 2022 11:18
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Связи
Ри Перлман
Ри Перлман Rhea Perlman
состоят в браке
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