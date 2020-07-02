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Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
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Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
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Дата рождения
11 февраля 1926
Возраст
84 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 ноября 2010
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Лесли Нильсен
Родился 11 февраля 1926 года. Канада.
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Фильмография Лесли Нильсен
Стан Хельсинг
комедия, ужасы
2009, США / Канада
6.0
Американский выскочка
фэнтези, комедия
2008, США
6.0
Супергеройское кино
комедия, боевик
2008, США
6.0
Очень страшное кино 4
ужасы, комедия
2006, США
6.0
Шестой элемент
фантастика, комедия
2000, Канада / Германия
3.0
Без вины виноватый
боевик, комедия, триллер
1998, Германия / США
6.0
Мистер Магу
приключения, комедия, семейный
1997, США
4.0
Семейный план
комедия
1997, США
5.0
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3 комментария
7 ноября 2018 00:02
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