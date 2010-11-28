Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
Киноафиша
Персоны
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
Дата рождения
11 февраля 1926
Возраст
84 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 ноября 2010
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Реджайна, Канада
Место смерти
Форт-Лодердейл, США
Место захоронения
Evergreen Cemetery, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Лесли Нильсен
Родился 11 февраля 1926 года. Канада.
Развернуть
Популярные фильмы
7.7
Голый пистолет
(1988)
7.6
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
(1991)
7.6
Запретная планета
(1956)
Фильмография Лесли Нильсен
4.8
Стан Хельсинг
Stan Helsing
комедия, ужасы
2009, США / Канада
Смотреть трейлер
5.6
Супергеройское кино
Superhero Movie
комедия, боевик
2008, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Американский выскочка
An American Carol
фэнтези, комедия
2008, США
Смотреть трейлер
4.1
Удар по воротам 3: Молодежная лига
Slap Shot 3: The Junior League
комедия, спорт
2008, Канада
6
Очень страшное кино 4
Scary Movie 4
ужасы, комедия
2006, США
Рецензия
6
Щелкунчик и мышиный король
The Nutcracker and the Mouseking
семейный, сказка, анимация
2004, Россия
6
Очень страшное кино 3
Scary Movie 3
комедия
2003, США
Рецензия
3.5
Шестой элемент
2001: A Space Travesty
фантастика, комедия
2000, Канада / Германия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Новости о Лесли Нильсен
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми
Названы 10 лучших зарубежных комедий в истории кино
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Один отзыв от Кинга — и весь мир побежал смотреть этот российский сериал: не зря Netflix заплатил за права $1 500 000
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Не каждый фанат кино СССР пройдет этот тест: вспомните 5 фильмов о роботах по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить