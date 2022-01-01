Содержание:

Ингрид Бергман - Фильмы

- Ингрид Бергман - «Касабланка»

- Ингрид Бергман - «Анастасия»

Ингрид Бергман – Личная жизнь

Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года в Стокгольме. Ее мать Фридель умерла, когда Ингрид было 2 года, а отец - когда ей было 12, таким образом осиротевшая девочка воспитывалась в семье своего дяди Отто Бергмана, у которого было пятеро детей. В 17 лет актриса прошла прослушивание в Королевский театр драмы, но вскорости поняла, что театр - не ее призвание, и оставила его ради карьеры в кино. В 1934 году вышел ее первый фильм «Граф из Мункбру», после чего она снялась более, чем в десяти шведских и одном немецком фильме, - и тогда ее пригласили в Голливуд.



Ингрид Бергман - Фильмы

Голливудская карьера Бергман началась с фильма «Интермеццо» о виртуозном скрипаче Холгере Брандте (Лесли Говард), который влюбляется в пианистку Аниту Хоффман (Ингрид Бергман) и оставляет ради нее свою жену и дочь. Шведка Бергман очень отличалась от голливудских артисток своего времени - почти не пользовалась косметикой и отказывалась выравнивать неидеальные зубы. Она поражала зрителей своей нетипичной красотой и умом. Бергман на два года уехала в родную Швецию и снялась там в фильмах «За одну ночь» и «Июльская ночь», а в 1940 году снова вернулась в США, где сыграла в «Касабланке», «По ком звонит колокол» и «Газовом свете». Также в 40-х Бергман познакомилась с Альфредом Хичкоком и сыграла в его картинах «Завороженный», «Под знаком Козерога» и «Дурная слава».

В 1949 году Бергман покинула Голливуд и начала сотрудничество с Роберто Росселини. Первым их совместным фильмом стала драма «Стромболи, земля божья» о литовской беженке Карин, которая во Вторую мировую войну оказывается в итальянском лагере военнопленных и вынуждена выйти замуж за местного рыбака, с которым впоследствии уезжает на его родину – остров Стромболи. Фильм байкотировался публикой из-за скандального романа Бергман и Росселини, но это не поставило крест на их дальнейшей работе – в последующие 4 года на свет появились картины «Европа 51», «Путешествие в Италию» и «Страх». Позже актриса снималась у Анатоля Литвака в известных драмах «Анастасия» и «Любите ли вы Брамса?».

В начале 1970-х у Бергман обнаружили рак груди, она боролась с болезнью на протяжении 9 лет и умерла в 67 на свой день рождения.



Ингрид Бергман - «Касабланка»

Классический фильм 1942 года, который до сих пор считается одним из лучших за всю историю Голливуда. События происходят во время Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка. Американец Рик Блэйн (Хамфри Богарт), владелец кафе «У Рика» в Касабланке, встречается со своей бывшей возлюбленной Ильзой (Ингрид Бергман) и ее мужем Виктором Лазло (Пол Хенрейд), борцом антифашистского сопротивления. Их преследуют немцы, и у Рика находятся важные документы, которые могут помочь Виктору покинуть Касабланку.



Ингрид Бергман - «Анастасия»

Фильм рассказывает о жизни Анны Коревой (Ингрид Бергман), которая выдавала себя за выжившую дочь последнего русского императора Николая II. С помощью генерала Бунина, использующего Анну, чтобы получить наследство Анастасии, она приезжает в Копенгаген, чтобы встретиться с вдовствующей королевой Марией Федоровной. Фильм основан на истории реальной Анны Андерсон



Ингрид Бергман – Личная жизнь

Первым мужем Бергман был дантист Питер Линдстром, с которым она порвала, когда на съемках фильма «Стромболи, земля божья» у нее завязался роман с режиссером Роберто Росселини. Дочь от первого брака Пиа осталась жить со своим отцом, а от Росселини у актрисы родилось трое детей – сын Робертино и дочки-близнецы Изота и Изабелла. В 1955 году этот брак распался, и через три года Бергман вышла замуж в третий раз за театрального продюсера Ларса Шмидта. Они были женаты до 1975 года.