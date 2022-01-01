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Ингрид Бергман

Ingrid Bergman
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман Ingrid Bergman
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Дата рождения
29 августа 1915
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
29 августа 1982
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Мать и дочь Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
Муж и жена
Биография Ингрид Бергман

Содержание:
Ингрид Бергман - Фильмы
  - Ингрид Бергман - «Касабланка»
  - Ингрид Бергман - «Анастасия»
Ингрид Бергман – Личная жизнь

Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года в Стокгольме. Ее мать Фридель умерла, когда Ингрид было 2 года, а отец - когда ей было 12, таким образом осиротевшая девочка воспитывалась в семье своего дяди Отто Бергмана, у которого было пятеро детей. В 17 лет актриса прошла прослушивание в Королевский театр драмы, но вскорости поняла, что театр - не ее призвание, и оставила его ради карьеры в кино. В 1934 году вышел ее первый фильм «Граф из Мункбру», после чего она снялась более, чем в десяти шведских и одном немецком фильме, - и тогда ее пригласили в Голливуд.


Ингрид Бергман - Фильмы

Голливудская карьера Бергман началась с фильма «Интермеццо» о виртуозном скрипаче Холгере Брандте (Лесли Говард), который влюбляется в пианистку Аниту Хоффман (Ингрид Бергман) и оставляет ради нее свою жену и дочь. Шведка Бергман очень отличалась от голливудских артисток своего времени - почти не пользовалась косметикой и отказывалась выравнивать неидеальные зубы. Она поражала зрителей своей нетипичной красотой и умом. Бергман на два года уехала в родную Швецию и снялась там в фильмах «За одну ночь» и «Июльская ночь», а в 1940 году снова вернулась в США, где сыграла в «Касабланке», «По ком звонит колокол» и «Газовом свете». Также в 40-х Бергман познакомилась с Альфредом Хичкоком и сыграла в его картинах «Завороженный», «Под знаком Козерога» и «Дурная слава».

В 1949 году Бергман покинула Голливуд и начала сотрудничество с Роберто Росселини. Первым их совместным фильмом стала драма «Стромболи, земля божья» о литовской беженке Карин, которая во Вторую мировую войну оказывается в итальянском лагере военнопленных и вынуждена выйти замуж за местного рыбака, с которым впоследствии уезжает на его родину – остров Стромболи. Фильм байкотировался публикой из-за скандального романа Бергман и Росселини, но это не поставило крест на их дальнейшей работе – в последующие 4 года на свет появились картины «Европа 51», «Путешествие в Италию» и «Страх». Позже актриса снималась у Анатоля Литвака в известных драмах «Анастасия» и «Любите ли вы Брамса?».

В начале 1970-х у Бергман обнаружили рак груди, она боролась с болезнью на протяжении 9 лет и умерла в 67 на свой день рождения.


Ингрид Бергман - «Касабланка»

Классический фильм 1942 года, который до сих пор считается одним из лучших за всю историю Голливуда. События происходят во время Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка. Американец Рик Блэйн (Хамфри Богарт), владелец кафе «У Рика» в Касабланке, встречается со своей бывшей возлюбленной Ильзой (Ингрид Бергман) и ее мужем Виктором Лазло (Пол Хенрейд), борцом антифашистского сопротивления. Их преследуют немцы, и у Рика находятся важные документы, которые могут помочь Виктору покинуть Касабланку.


Ингрид Бергман - «Анастасия»

Фильм рассказывает о жизни Анны Коревой (Ингрид Бергман), которая выдавала себя за выжившую дочь последнего русского императора Николая II. С помощью генерала Бунина, использующего Анну, чтобы получить наследство Анастасии, она приезжает в Копенгаген, чтобы встретиться с вдовствующей королевой Марией Федоровной. Фильм основан на истории реальной Анны Андерсон


Ингрид Бергман – Личная жизнь

Первым мужем Бергман был дантист Питер Линдстром, с которым она порвала, когда на съемках фильма «Стромболи, земля божья» у нее завязался роман с режиссером Роберто Росселини. Дочь от первого брака Пиа осталась жить со своим отцом, а от Росселини у актрисы родилось трое детей – сын Робертино и дочки-близнецы Изота и Изабелла. В 1955 году этот брак распался, и через три года Бергман вышла замуж в третий раз за театрального продюсера Ларса Шмидта. Они были женаты до 1975 года.

Интересные факты о Ингрид Бергман

В 1983 году в Дании вывели сорт чайно-гибридных роз, который назвали в честь Ингрид Бергман. Сейчас этот сорт известен во всем мире.

Сюжет фильма «Анастасия» лег в основу одноименного полнометражного мультфильма компании «Дисней».

Ингрид Бергман занимает 4-е место в рейтинге 100 величайших звезд кино за 100 лет по версии AFI Американского института киноискусства.

Фильмография Ингрид Бергман
Ингрид Бергман: В ее собственных словах
Ингрид Бергман: В ее собственных словах
документальный 2015, Швеция
7.0
Столетие американского кино
Столетие американского кино
документальный 1995, США
7.0
Осенняя соната
Осенняя соната
мюзикл, драма 1978, Швеция / Франция / Германия
8.0
Дело времени
Дело времени
драма, мелодрама, фэнтези 1976, США / Италия
5.0
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе
триллер, криминал, детектив 1974, Великобритания
7.0
Цветок кактуса
Цветок кактуса
мелодрама, комедия 1969, США
7.0
Визит
Визит
драма 1964, США
7.0
Любите ли Вы Брамса?
Любите ли Вы Брамса?
драма, мелодрама 1961, Франция / США
7.0
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Фотографии Ингрид Бергман Все фотографии
Ингрид Бергман Ингрид Бергман и Росселини Ингрид Бергман Ингрид Бергман
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Связи
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини Isabella Rossellini
Мать и дочь Роберто Росселлини
Роберто Росселлини Roberto Rossellini
Муж и жена
Все связи
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