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Постер фильма Водка Лимон
6.9
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6.9

Водка Лимон

, 2003
Vodka Lemon
Франция, Италия, Швейцария, Армения / драма, комедия / 18+
Постер фильма Водка Лимон
6.9

О фильме

Действие происходит в курдских деревнях на Кавказе. Хамо — отставной офицер советской армии, ему за шестьдесят. Он вдовец, все, что у него осталось, это старый гардероб, советский телевизор, военная форма и ежемесячная пенсия в семь долларов. Каждый день Хамо идет на кладбище и сметает снег с портрета жены на ее могиле. Чуть подальше сметает снег с могилы мужа Нина — красивая пятидесятилетняя вдова.

В старом автобусе, который везет их в их деревни, они сидят всего в трех рядах друг от друга. Хамо смотрит на Нину. Она смотрит на него. Пейзаж за окном совершенно белый, за исключением камней, которых так много в этой стране. Когда Хамо возвращается к себе в деревню, его ждет письмо от одного из сыновей, живущего в Париже. Вся деревня судачит: "Наверное, конверт полон 100-долларовыми купюрами". Но все мысли Хамо отданы красивой незнакомке с кладбища...

В ролях

Ромен Авинян
Hamo
Лала Саркисян
Nina
Иван Франек
Иван Франек
Dilovan
Армен Марутян
Romik
Рузанна Месропян
Zine
Захал Кариелашвили
Giano
Astrik Avaguian
Avin
Armen Sarkissian
Conducteur autobus
Hasmik Alexanian
Woman buying wardrobe
Hasmik Alexanian
Woman buying wardrobe
Roudik Revondyan
Homme Volga
Режиссер Хинер Салеем
Сценарист Lei Dinety, Pauline Gouzenne, Хинер Салеем
Композитор Michel Korb, Roustam Sadoyan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Швейцария / Армения
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 21 ноября 2003
Дата выхода
21 ноября 2003 Италия
31 марта 2004 Франция
Сборы в мире $66 361
Производство Dulciné Films, Amka Films Productions, CINEFACTO
Другие названия
Vodka Lemon, Votka Limon, Wódka 'Lemon', Wodka Lemon, Водка Лимон, Водка, лимон

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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