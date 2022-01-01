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Майя Санса
Майя Санса
Maya Sansa
О персоне
Фильмография
Майя Санса
Maya Sansa
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Дата рождения
25 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Рим, Италия
Биография Майя Санса
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Фильмография Майя Санса
Павлиний рай
драма
2021, Италия / Германия
5.0
Венецианские тайны
триллер
2020, Италия
5.0
Приложение
драма, фантастика, триллер
2019, Италия
2.0
Истина на небесах
детектив
2016, Италия
5.0
Паршивая овца
драма, комедия
2010, Италия
6.0
Тот, кто придет
драма, военный
2009, Италия
7.0
Вилла Амалия
драма
2009, Франция / Швейцария
5.0
Женщины-агенты
исторический, военный, драма
2008, Франция
7.0
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