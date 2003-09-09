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Маги и странники
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Travellers and Magicians

Маги и странники, 2003

2003 / Австралия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
ействие фильма происходит в Бутане. Молодой чиновник по имени Дондуп, сходящий с ума по Америке, недавно приехал из крупного города на службу в маленькую деревеньку. Однако, деревенский быт совершенно безынтересен ему и он мечтает поскорей оказаться в Америке. Для того, чтобы получить визу он отправляется в Тхимпку и встречает на пути торговца с полной корзиной яблок, монаха, пьяницу и овдовевшего продавца рисовой бумаги вместе с его красивой юной дочерью Сонам. Чтобы путники не скучали, на привалах монах рассказывает им историю о двух братьях. Атмосфера истории, рассказанной монахом, полная зависти, страсти и ревности, контрастирует с атмосферой вынужденного путешествия Дондупа, полной добра и дружелюбия. Он привязывается к юной прекрасной Сонам, и уже не торопится попасть в Тхимпху, чтобы навсегда уехать в Америку.
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 9 сентября 2003
Режиссер
Кхьенце Норбу
В ролях
Сонам Лхамо
Тсеванг Дандап
Лхакпа Доржи
Сонам Кинга
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маги и странники 1 постер
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