Маги и странники, 2003

ействие фильма происходит в Бутане. Молодой чиновник по имени Дондуп, сходящий с ума по Америке, недавно приехал из крупного города на службу в маленькую деревеньку. Однако, деревенский быт совершенно безынтересен ему и он мечтает поскорей оказаться в Америке. Для того, чтобы получить визу он отправляется в Тхимпку и встречает на пути торговца с полной корзиной яблок, монаха, пьяницу и овдовевшего продавца рисовой бумаги вместе с его красивой юной дочерью Сонам. Чтобы путники не скучали, на привалах монах рассказывает им историю о двух братьях. Атмосфера истории, рассказанной монахом, полная зависти, страсти и ревности, контрастирует с атмосферой вынужденного путешествия Дондупа, полной добра и дружелюбия. Он привязывается к юной прекрасной Сонам, и уже не торопится попасть в Тхимпху, чтобы навсегда уехать в Америку.

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