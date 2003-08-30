Ларс фон Триер ворвался в мир документального кино. Вместе с ним вызов традиционному документальному кино и обычным способам кинопроизводства бросил ветеран датского документального кино Йорген Лет. Эти режиссеры решили обнажить самую суть кинопроизводства. Добраться до его фундаментальных элементов, дойти до полного упрощения изображения и звука.

В 1967 году Йорген Лет снял двенадцатиминутный короткометражный фильм "Совершенный человек" /Perfekte menneske, Det/ (1967), документ о поведении человека, охватывающий все наиболее важные темы, пронизывающие все творчество Йоргена Лета. Триер восхищается этим фильмом, по его утверждению, он смотрел его более 20 раз. В 2000 году Ларс фон Триер предложил Йоргену Лету снять вместе пять римейков этого фильма, причем каждый раз Триер ставил перед ним препятствия, заставляя Лета переосмысливать сюжет и характеры персонажей фильма, снятого в 1967 году.

Притворяясь наивным антропологом, Лет пытается преодолевать хитроумные препятствия, воздвигаемые перед ним хитрым и коварным Триером. Пять раз Лету приходилось подчиняться приказам Триера, преодолевать вводимые им ограничения и запреты. Это – игра с хитроумными ловушками и скользкими поворотами. Этот завораживающий, небывалый фильм о кинематографисте является не только возвращением к одному из самых первых фильмов Лета, но и его переосмысленным воссозданием. "Пять препятствий" – это исследование процесса кинопроизводства и захватывающее путешествие к его коренной сути.