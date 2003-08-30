Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Пять препятствий
6.2 Рейтинг IMDb: 7.4
Пять препятствий

The Five Obstructions 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ларс фон Триер ворвался в мир документального кино. Вместе с ним вызов традиционному документальному кино и обычным способам кинопроизводства бросил ветеран датского документального кино Йорген Лет. Эти режиссеры решили обнажить самую суть кинопроизводства. Добраться до его фундаментальных элементов, дойти до полного упрощения изображения и звука.

В 1967 году Йорген Лет снял двенадцатиминутный короткометражный фильм "Совершенный человек" /Perfekte menneske, Det/ (1967), документ о поведении человека, охватывающий все наиболее важные темы, пронизывающие все творчество Йоргена Лета. Триер восхищается этим фильмом, по его утверждению, он смотрел его более 20 раз. В 2000 году Ларс фон Триер предложил Йоргену Лету снять вместе пять римейков этого фильма, причем каждый раз Триер ставил перед ним препятствия, заставляя Лета переосмысливать сюжет и характеры персонажей фильма, снятого в 1967 году.

Притворяясь наивным антропологом, Лет пытается преодолевать хитроумные препятствия, воздвигаемые перед ним хитрым и коварным Триером. Пять раз Лету приходилось подчиняться приказам Триера, преодолевать вводимые им ограничения и запреты. Это – игра с хитроумными ловушками и скользкими поворотами. Этот завораживающий, небывалый фильм о кинематографисте является не только возвращением к одному из самых первых фильмов Лета, но и его переосмысленным воссозданием. "Пять препятствий" – это исследование процесса кинопроизводства и захватывающее путешествие к его коренной сути.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 12 февраля 2011
Премьера в мире 30 августа 2003
Дата выхода
17 мая 2005 Россия Кино без границ
17 мая 2005 Беларусь
7 ноября 2003 Великобритания
21 ноября 2003 Дания
9 января 2004 Италия
17 мая 2005 Казахстан
18 июня 2004 Норвегия A
26 мая 2004 США
17 мая 2005 Украина
Сборы в мире $279 032
Производство Almaz Film Productions S.A., Panic Productions, Wajnbrosse Productions
Другие названия
De fem benspænd, The Five Obstructions, Cinco condiciones, As Cinco Obstruções, Cele cinci obstructii, Cinco obstrucciones, Five Obstructions, Lars Von Trier'den Beş Engel, Las cinco obstrucciones, Le cinque variazioni, Öt akadály, Pet zapreka, Pięć nieczystych zagrań, Viis takistust, Viisi kampitusta, Οι πέντε δοκιμασίες, Τα πέντε εμπόδια, Петте обструкции, Пять препятствий, ラース・フォン・トリアーの5つの挑戦
Режиссер
Йорген Лет
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Клаус Ниссен
Майкен Альгрен Нильсен
Йорген Лет
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

6.2
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Отзывы о мультфильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/05/2005 - 02:04:04):Я посмотрел этот опус Триера-Лета с большим интересом

Аналогично.
Безумно интересный диалог двух… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 23/01/2013 - 03:18:53

интересно, о чем думает котэ на втором фото, гордится, наверное

кстати, не только о… Читать дальше…
